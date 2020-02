Olli Caldwell in FIA F3 con il team Trident

Olli Caldwell debutterà con i colori del Team Trident nel FIA Formula 3 Championship 2020. La diciassettenne promessa del Motorsport britannico, che ha ben impressionato lo staff tecnico della scuderia milanese in occasione dei post-season test disputati lo scorso mese di ottobre a Valencia e nel Gran Premio di Macao, si appresta ad affrontare un’impegnativa nuova sfida con la compagine tricolore che tradizionalmente è un punto di riferimento nella terza categoria.

Olli Caldwell proviene dal Formula Regional European Championship, categoria nella quale il giovane pilota inglese ha colto la quinta posizione nella graduatoria di campionato. Nel bottino di Caldwell spicca il successo colto sul tracciato di Imola, oltre a sette podi e una pole position. Caldwell nel 2018 era stato protagonista nella Formula 4 Italiana e ADAC, categorie nelle quali aveva colto rispettivamente la terza e la settima posizione in campionato collezionando uno score complessivo di cinque vittorie, quindici piazzamenti sul podio e tre pole position.

Obiettivo del pilota nato nella Contea dell’Hampshire per il 2020 è di apprendere velocemente i segreti della nuova categoria grazie all’esperienza dello staff tecnico del Team Trident e diventare rapidamente un protagonista di un campionato che rappresenta un importante snodo nel suo cammino verso la Formula 1. Caldwell è appassionato d’immersioni e tennis e s’ispira a Vettel e Ricciardo.

Olli Caldwell, pilota Team Trident FIA Formula 3 Championship 2020: “Sono molto contento di disputare un campionato prestigioso e selettivo come il FIA Formula 3 Championship con i colori del Team Trident. La squadra tricolore ha una tradizione vincente nella categoria e conosce come pochi team l’arte di vincere le corse. Da parte mia, non vedo l’ora di spingere al limite la monoposto che avrò a disposizione e portare al team prestigiosi trofei”.

Maurizio Salvadori, Team Principal: “Olli Caldwell è uno dei giovani più promettenti e apprezzati del Motorsport inglese. Abbiamo avuto modo di apprezzare le sue qualità l'anno scorso in occasione dei post-season test di Valencia e del Gran Premio di Macao. In entrambe le occasioni, pur essendo un rookie.Caldwell ha impressionato molto positivamente lo staff tecnico. Sono certo ci siano tutti gli ingredienti affinché Caldwell possa fare molto bene con i colori del Team Trident, che darà il cento per cento per supportarlo in un campionato iper-competitivo come il FIA Formula 3 Championship".

Giacomo Ricci, Team Manager: “Con l’annuncio di Olli Caldwell completiamo il nostro line-up nel FIA Formula 3 Championship, categoria molto impegnativa nella quale il pilota inglese sarà schierato accanto a Defrancesco e Zendeli, che hanno già un anno di esperienza nel campionato. Caldwell ha ben impressionato lo staff tecnico sia per le sue doti tecniche che comportamentali. È un ragazzo estremamente promettente e professionale. Sono certo che ci siano le migliori premesse per una stagione positiva ed entusiasmante”.