La Trident punta sul tedesco Lirim Zendeli in F3

Il ventenne driver tedesco Lirim Zendeli disputerà il FIA Formula 3 Championship con i colori del Team Trident. Il giovane pilota di Bochum ha potuto conoscere lo staff tecnico della scuderia italiana lo scorso 22 ottobre, quando ha disputato con la squadra milanese la terza giornata dei post-season test disputati sul circuito Ricardo Tormo di Valencia.

Per Zendeli, che ha esordito nel FIA Formula 3 Championship nel 2019 conquistando sei punti e la diciottesima posizione un campionato, il passaggio al Team Trident offrirà la possibilità di lottare al vertice della categoria con un team che tradizionalmente consente ai propri alfieri di inserirsi nella lotta per la conquista del titolo.

Zendeli vanta un ottimo curriculum nel Motorsport. Il pilota originario della Renania del Nord ha colto il suo più importante risultato nel 2018, quando si è aggiudicato la tedesca ADAC F.4 grazie ad un impressionante score di dieci vittorie, tredici podi, otto pole position e altrettanti giri veloci. Zendeli ha più volte dimostrato di saper competere per la vittoria con una monoposto competitiva e si candida tra i grandi protagonisti del FIA Formula 3 Championship 2020 che scatterà sulla pista di Sakhir in Bahrain i prossimi 21 e 22 marzo 2020.

Una sessione di test sul tracciato di Herne, quando aveva solo dieci anni, ha acceso la passione per il Motorsport di Lirim Zendeli, che è anche un grande appassionato di calcio e Taekwondo.

"Sono estremamente soddisfatto di annunciare che disputerò il FIA formula 3 Championship con i colori del team Trident. Ho avuto modo di scendere in pista con una monoposto della scuderia italiana in occasione dei post-season test di Valencia e ho subito compreso che, grazie ad una squadra esperta e dalla tradizione vincente come il team Trident, avrò la chance di elevare le potenzialità della mia carriera. Sono convinto che potremo ottenere risultati prestigiosi e darò il massimo per per portare nuovi trofei alla scuderia con sede a Milano. Ringrazio tantissimo i ragazzi del Team Trident per la fiducia che hanno riposto in me!" ha detto Zendeli.

"Lirim Zendeli è un pilota che abbiamo seguito con estrema attenzione l’anno scorso nel campionato di Formula 3. Seppur non abbia ottenuto particolari risultati, il driver tedesco ci ha favorevolmente impressionato grazie alle sue qualità. Sono quindi molto contento che Zendeli farà parte del line-up del Team Trident nel 2020. Sono certo che disputerà un campionato di vertice e sarà un grande protagonista della stagione. Zendeli è sceso in pista su una monoposto del Team Trident nei post-season test svolti lo scorso ottobre a Valencia: nonostante sia stato con noi solo un giorno, abbiamo potuto apprezzare il suo talento al volante, il suo comportamento maturo e la sua ineccepibile professionalità" ha aggiunto Maurizio Salvadori, proprietario del team.

