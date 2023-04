La Formula 3 si trasferisce a Barcellona per due giorni di test

I primi due appuntamenti della stagione 2023 di Formula 3 si sono aperti con delle gare tanto belle quanto imprevedibili, in cui però il comune denominatore sembra essere la vittoria di Gabriel Bortoleto nella Feature Race della domenica.

Il giovane pilota brasiliano, al debutto nella categoria propedeutica dopo aver preso parte nel 2021 e nel 2022 al campionato della Formula Regional Europea l’anno passato, ha infatti trionfato sia a Sakhir che a Melbourne centrando due successi. Tra gli altri protagonisti di questo avvio di stagione figurano anche Josep Maria Martì e Zak O’Sullivan, i quali sono invece imposti nelle due gare sprint del sabato.

Al netto di quei piloti che sono riusciti a cogliere il loro primo trionfo in campionato, anche altri nomi hanno trovato spazio, tra cui Grégoire Saucy, l'unico pilota ad aver ottenuto punti in ognuna delle prime quattro gare, Dino Beganovic e Gabriele Minì. Dopo aver quasi sfiorato la prima vittoria in Bahrain, l’italiano è poi riuscito a centrare il primo podio in carriera in Australia con una corsa in cui ha saputo resistere agli attacchi degli avversari, confermano così il terzo posto ottenuto in qualifica.

Dopo la corsa all’Albert Park, che ha segnato anche il debutto della categoria propedeutica in Australia, la F3 ha deciso optato per una sessione di test in-season sul circuito spagnolo di Barcellona. Un’occasione anche per colmare la lunga pausa di oltre un mese e mezzo che intercorre tra l’appuntamento australiano e la prossima tappa in calendario, il Gran Premio dell’Emilia-Romagna a Imola verso fine maggio.

A partire da giovedì 13 aprile, i piloti e le squadre avranno a disposizione due giornate di prove per acquisire ulteriore confidenza con le vetture, aspetto particolarmente utile soprattutto per i debuttanti. In totale, si tratterà di dodici ore di azione in pista nei due giorni, suddivise in una sessione mattutina e una pomeridiana.

Gabriel Bortoleto, Trident, Gabriele Mini, Hitech Pulse-Eight and Gregoire Saucy, ART Grand Prix at the start of the race Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

Entrambe le sessioni del mattino inizieranno alle nove e termineranno a mezzogiorno, mentre quelle pomeridiane cambieranno a seconda dei due giorni: giovedì, la sessione del pomeriggio inizierà alle 14:00 e terminerà alle 17:00, con una pausa pranzo di due ore, mentre venerdì si scenderà in pista dalle 13:00 alle 16:00 locali.

Le squadre proveranno gli pneumatici Pirelli hard, la stessa mescola che è stata utilizzata nei primi due appuntamenti della stagione e che verrà utilizzata per i test e che verrà utilizzata per il quinto round del calendario proprio in Spagna dal 2 al 4 giugno. Ogni vettura avrà a disposizione sei set di pneumatici per la durata del test, più tre set di pneumatici da bagnato.