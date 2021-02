HWA completa la sua line-up in F3 con Oliver Rasmussen

Dopo aver chiuso la stagione 2020 in Formula Regional al secondo posto in classifica, con lo stesso numero di punti ottenuti da Arthur Leclerc ed un totale di sei vittorie, Oliver Rasmussen sale di categoria.

Il pilota danese, infatti, è stato annunciato quest’oggi dal team HWA Racelab e completa così la line un della squadra tedesca in Formula 3.

Rasmussen avrà come compagni di team Matteo Nannini, al secondo anno nella categoria e punto di riferimento della scuderia, ed il rookie messicano Rafael Villagomez.

Per Rasmussen il nuovo format della Formula 3, che prevede tre gare nel weekend, non sarà una novità dato che già nella passata stagione i piloti della Formula Regional disputavano lo stesso numero di corse nei fine settimana, anche se il numero di prove libere era superiore così come differente era il sistema di qualifiche rispetto a quello che sarà adottato questa stagione in F3.

“Prendere parte alla FIA Formula 3 è un passo davvero importante nella mia carriera” ha dichiarato Rasmussen.

“Insieme ad HWA faremo del nostro meglio per essere competitivi e spero che riusciremo a crescere ed emergere nel corso della stagione così da essere tra i migliori del lotto”.

Il team principal di HWA Racelab, Thomas Strick, ha commentato l’ingaggio del danese: “Le performance di Oliver nel 2020 sono state impressionanti. Sei vittorie e tredici podi parlano per lui e confermano che ha il potenziale per brillare anche in una categoria di alto livello come la Formula 3. Gli daremo il miglior supporto possibile per consentirgli di esprimersi al massimo”.

“La nostra line-up per la F3 è adesso completa e siamo soddisfatti di aver trovato un giusto mix di piloti che si completano a vicenda”.