Quando di cognome fai “Schumacher” e vuoi correre in auto, non ti accontenti di certo di risultati mediocri. Ben inteso, non che gli altri piloti lo facciano, ma avere come padre un ex pilota di Formula 1 come Ralf, come zio il leggendario kaiser Michael e un cugino come Mick in orbita Ferrari Driver Academy, non ha certamente contribuito ad abbassare le aspettative di David.

L’ultimo - in ordine cronologico – degli Schumacher da corsa ha annunciato, attraverso i propri canali social, di aver interrotto il proprio rapporto con il team ceco di Formula 3 Charouz Racing System.

A dare voce alla notizia è stato Ralf Schumacher, il quale ha voluto ringraziare la scuderia per il supporto offerto al figlio.

Non è ancora chiaro quale possa essere la futura collocazione di David nello scacchiere agonistico, ma Ralf stesso ha comunicato notizie in questo senso entro breve tempo.

La stagione di David Schumacher con Charouz Racing non è stata delle migliori: con il team ceco non è mai stato in grado di andare oltre il dodicesimo posto del Red Bull Ring, mentre il miglior piazzamento in questo atipico 2020 per la scuderia è stato il decimo posto di Fraga a Silverstone.

La notizia di Schumacher segue a breve giro di vite quanto accaduto a Sophia Floersch, la quale ha annunciato che salterà il Gran Premio del Belgio a Spa per debuttare a Le Castellet al volante di una LMP2 Signatech Richard Mille Racing, in previsione della prossima partecipazione alla 24 Ore di Le Mans di settembre.