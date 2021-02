Formula 3: Jenzer completa la line-up 2021 con Ugran

Un'altra tessera del mosaico della Formula 3 è andata a suo posto. Il team Jenzer Motorsport ha annunciato quest'oggi l'ingaggio di Felipe Ugran, completando così la sua formazione per la stagione 2021.

Il pilota rumeno andrà ad affiancare il confermato Calan Williams e la giovane promessa francese Pierre-Louis Chovet.

Ugran è stato autore di una positiva stagione 2020 nella Formula 4 italiana dove, sempre con i colori della scuderia svizzera, ha raccolto una vittoria per poi chiudere in ottava posizione in classifica piloti.

"Sono lieto di annunciare che gareggerò per Jenzer Motorsport nella FIA F3", ha detto Ugran. "Ho difeso i colori di questo fantastico team nella stagione 2020 e sono molto contento dei risultati ottenuti. Non vedo l'ora di tornare presto su un circuito!".

Il team principal Andreas Jenzer ha aggiunto: "Siamo molto contenti che Filip, un pilota con cui abbiamo già lavorato lo scorso anno, disputi il campionato FIA F3 con noi. Essendo un rookie non avrà vita facile, ma si è preparato seriamente e lavoreremo sodo insieme. Non vediamo l'ora di una stagione emozionante".