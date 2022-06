FIA F3 World Cup: anche nel 2022 non si correrà a Macao

Al termine del Consiglio Mondiale riunitosi oggi a Parigi è arrivata una notizia che ha lasciato l’amaro in bocca agli appassionati. Anche l’edizione 2022 della Coppa del Mondo di Formula 3 a Macao non si terrà.

L’appuntamento, divenuto un classico di fine stagione, è stato disputato per l’ultima volta nel 2019. Poi, complice il rapido diffondersi della pandemia, gli organizzatori sono stati costretti ad annullare l’evento per le difficoltà di team e piloti nel raggiungere la sede.

Anche quest’anno, complici le restrizioni dovute alla pandemia da COVID-19, non si assisterà ad uno degli eventi più belli in assoluto per chi ama le quattro ruote.

L’ultimo pilota ad aver scritto il proprio nome nell’albo d’oro dei vincitori resta così Richard Verschoor. Il pilota olandese, nel 2019, è riuscito a beffare nella gara di domenica l’assoluto protagonista di quel weekend: Juri Vips.

L’estone, all’epoca pilota per la Hitech GP in F3, aveva letteralmente dominato la sessione di qualifica per conquistare la pole con il crono di 2’04’’967 rifilando quasi 4 decimi a Robert Shwartzman per poi ripetersi in maniera netta anche nella Qualifying Race ottenendo il successo davanti a Shwartzman e Christian Lundgaard.

Tutto lasciava presagire che Vips avrebbe ottenuto una comoda vittoria anche nella gara principale della domenica, ma come spesso è accaduto all’estone nella sua carriera la cattiva sorte ha scombinato i suoi piani.

Dopo una neutralizzazione nel finale con VSC, alla ripartenza Vips è stato sopravanzato da Richard Verschoor e non è più stato in grado di riacciuffare l’olandese vedendo così svanire un successo che sembrava ampiamente alla sua portata.

L’ultima immagine del FIA F3 World Cup è quella del podio del 2019, con Veschoor incredulo sul primo gradino del podio e Vips con lo sguardo assente sul secondo. L’augurio è che si possa tornare alla normalità nel 2023.