FIA F3: Matteo Nannini passa in HWA nel 2021

Matteo Nannini correrà ancora in FIA Formula 3 nel 2021, diventando portacolori del team HWA.

Dopo aver trascorso quest'anno in Jenzer, il 17enne aveva preso parte ai test di Formula 2 a Sakhir proprio con il team tedesco, con il quale ha raggiunto successivamente l'accordo per la prossima stagione.

"Sono molto contento di far parte del programma HWA RaceLab a partire dal 2021. Sono sicuro che lavoreremo bene insieme e darò il massimo per ottenere il miglior risultato possibile - dice Nannini - Sono contento della mia prima prima stagione in F3, ho lavorato duramente e sono migliorato gara dopo gara. Dopo questa esperienza cercherò di crescere ulteriormente il prossimo anno. Vorrei ringraziare tutti coloro che credono in me e mi supportano, specialmente Infinity Sports Management per l’appoggio. Non li deluderò”.

Il team principal Thomas Strick ha aggiunto: "Siamo felici di avere un altro giovane talento con noi! E’ perfettamente in linea con la nostra idea di squadra per i giovani di talento da far approdare in F1 e ha dimostrato grande voglia di imparare durante i test in Bahrain. Se continua così la prossima stagione, ci sarà da divertirsi!"