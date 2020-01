FIA F3: HWA completa la line up 2020 con Fittipaldi e Doohan

Il team HWA ha annunciato oggi di aver completato la propria line up piloti per la stagione 2020 di FIA Formula 3.

Accanto a Jake Hughes, confermato dopo il settimo posto nella classifica piloti della passata stagione, ci saranno Enzo Fittipaldi - pilota della Ferrari Driver Academy - e Jack Doohan, pilota Red Bull Junior.

Nel 2019 Fittipaldi ha concluso in seconda posizione nel campionato Formula Regional European Championship con il team Prema Racing, mentre Doohan ha concluso sempre in seconda posizione nella Formula 3 asiatica, correndo inoltre in Euroformula Open.

"Non vedo l'ora di iniziare quest super sfida nella FIA F3", ha dichiarato Enzo Fittipaldi, che è nipote di Emerson, 2 volte iridato di F1. "Sono contento di farlo con il team HWA Racelab. Grazie anche alla Ferrari Driver Academy e ai miei sponsor per il loro continuo supporto".

Doohan, figlio del pluri-campione del mondo delle 500, Mick, conosce le monoposto ormai da 3 anni e il team si aspetta da lui che possa lottare per il titolo a partire da questa stagione: "HWA è rinomata per la sua competitività e credo proprio che anche in questa stagione sarà così".

"I due anni passati mi hanno dato ottime basi e ora potrò correre con un team di alta classifica. Non vedo l'ora di avere la possibilità di lottare per il titolo", ha concluso l'australiano.