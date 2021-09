F3, Zandvoort: Crawford brilla subito nelle Libere

Chiusa la parentesi di Spa-Francorchamps i piloti della Formula 3 sono subito tornati in pista sul tracciato di Zandvoort per disputare il turno di libere che ha dato il via al penultimo appuntamento stagionale.

Il tracciato olandese ha accolto i protagonisti della categoria con tanto sporco in pista e sono state ben due le interruzioni con bandiera rossa che hanno condizionato la sessione. La prima si è verificata pochi minuti dopo il via quando Iwasa ha portato in pista molto sporco dopo un testacoda ed ha costretto i commissari all’intervento per ripulire l’asfatlo, mentre la seconda interruzione è avvenuta a causa dell’uscita di pista di van der Helm che ha richiesto l’intervento dei Marshall per rimuovere la monoposto della MP Motorsport.

Ad imporsi in un turno così frammentato è stato a sorpresa Jak Crawford. L’americano della Hitech GP ha trovato il giro buono nei minuti conclusivi della sessione, quando la pista è andata migliorando, ed ha fermato il cronometro sul tempo di 1’25’’535 precedendo Alexander Smolyar di un decimo.

Molto vicini anche Vesti ed Hauger. Il portacolori della ART Grand Prix, protagonista di un innocuo lungo nelle battute iniziali, ha ottenuto il terzo riferimento in 1’25’’692, mentre il leader del campionato ha chiuso con il quarto crono soffrendo particolarmente nel terzo settore.

Alle spalle del pilota della Prema troviamo le due Trident di Novalak e Doohan. Il francese è sembrato gradire sin da subito il tracciato di Zandvoort e dopo aver occupato provvisoriamente la prima posizione è retrocesso in quinta con il crono di 1’25’’837, mentre il diretto inseguitore di Hauger in classifica ha firmato la settima prestazione della mattinata pagando un gap di 3 decimi dalla vetta.

Continua a stupire Jonathan Hoggard. Il pilota del team Jenzer, che aveva già impressionato a Spa, ha chiuso con il settimo crono in 1’25’’864 e punta a replicare l’ingresso in top 10 anche in qualifica, mentre alle sue spalle ha chiuso il miglior esponente della MP Motorpost Victor Martins.

Il miglioramento della pista nei minuti conclusivi ha poi consentito a Jonny Edgar e Kaylen Frederick di chiudere tra i primi dieci con un ritardo rispettivo di 4 e 5 decimi.

La sessione di qualifica scatterà alle 13:50 e sarà fondamentale girare in condizioni di poco traffico data la particolare conformazione del tracciato che non agevola i sorpassi.