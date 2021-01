Mercedes: Vesti junior driver e firma con la ART GP

La notizia era nell’aria da qualche giorno, ma oggi è arrivata l’ufficialità. Frederik Vesti entra a far parte della academy Mercedes e seguirà così la strada già tracciata da un pilota di altissimo profilo come George Russell.

Per il danese, classe 2002, si tratta di un passo fondamentale per la propria carriera. Vesti, infatti, è stato l’autentico dominatore nel 2019 del neonato campionato di Formula Regional, mentre nel 2020, effettuato il salto nel FIA F3 sempre con il team Prema, è stato autore di una stagione piena di alti e bassi, iniziata in modo convincente, proseguita con troppi weekend negativi, e conclusa daccapo al vertice.

L’ingresso di Vesti nella academy Mercedes consente al danese di poter programmare con serenità il suo futuro che lo vedrà correre nel 2021 per il secondo anno di fila in Formula 3 ma con i colori della ART Grand Prix.

“Ho sognato a lungo di diventare un pilota junior Mercedes ed ho lavorato duramente ed a lungo per questo obiettivo. Questa motivazione mi ha spinto giorno dopo giorno. Poter collaborare con la migliore scuderia del mondo rappresenta una spinta importantissima per la mia carriera e non vedo l’ora di costruire un rapporto solido in futuro”.

“Ammiro molto Mercedes per la sua mentalità. Scelgono i loro piloti junior molto attentamente, quindi sono davvero entusiasta di far parte del programma, di lavorare con loro e di poter crescere come pilota. Vorrei ringraziare Toto e il team per la fiducia che hanno riposto in me”.

Gwen Lagrue, Driver Development Advisor per il Team Mercedes-AMG Petronas F1, ha dichiarato: “L'impegno e la dedizione di Fred è qualcosa che amiamo e che rispettiamo enormemente. Ricordo quando ci ha inviato gli aggiornamenti sulle sue stagioni d'esordio in monoposto e ci ha fatto conoscere i dettagli dei suoi progressi”.

“La sua stagione in Formula Regional nel 2019 è stata impressionante ed in FIA F3 lo scorso anno è stato molto coerente. Siamo felici di dargli il benvenuto nella famiglia Mercedes e non vediamo l'ora di vederlo lottare per il titolo in questa stagione”.