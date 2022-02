F3 | Van Amersfoort Racing completa la line-up con Colapinto

Il Van Amersfoort Racing ha completato la sua line-up in Formula 3 con l’annuncio dell’ingaggio del talento argentino Franco Colapinto.

Il pilota di Buenos Aires è senza dubbio uno dei prospetti più interessanti apparsi nel mondo delle ruote scoperte negli ultimi anni. Colapinto, infatti, nelle ultime due stagioni ha corso in Formula Renault Eurocup ed in Formula Regional European Championship sempre con i colori del team MP Motorsport ottenendo due vittorie nel 2020 ed altrettante nel 2021.

All’impegno in monoposto, il pilota argentino lo scorso anno ha aggiunto quello in LMP2 correndo sia nell’European Le Mans Series che nel WEC.

Per Colapinto arriva adesso la promozione in Formula 3 con il team debuttante Van Amersfoort Racing. Sia per l’argentino che per la scuderia olandese i primi appuntamenti serviranno per prendere confidenza con la nuova realtà nell’attesa di poter esprimere al meglio il potenziale a disposizione.

“Mi sono davvero divertito durante la mia prima volta alla guida di una vettura di F3” ha dichiarato Colapinto in merito ai test di fine stagione andati in scena lo scorso anno a Valencia. “Ovviamente è una monoposto più potente di quella che guidavo in Formula Regional, ma allo stesso tempo le caratteristiche di guida sono simili a quelle di una LMP2”.

“La differenza notevole rispetto ad una LMP2 sarà però la gestione gomme, ma mi piace questo aspetto delle corse”.

“Non vedo l’ora di scendere in pista con Van Amersfoort Racing. Hanno una storia importante ed hanno preso l’ingresso in Formula 3 molto seriamente. Sono davvero eccitato di far parte di questa avventura, tutta la squadra è motivata”.

Rob Niessink, CEO di Van Amersfoort Racing, ha dato il benvenuto al nuovo arrivato: “Siamo entusiasti di aver Franco con noi in questa stagione di debutto in F3. Guardando alla sua carriera ha dimostrato non soltanto di essere un pilota di talento, ma di adattarsi rapidamente ad ogni circostanza”.

“Lo stavamo già tenendo sotto osservazione come un possibile candidato e le sue quotazioni sono aumentate nel corso dei test di fine stagione di Valencia”.