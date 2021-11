F3 | Test Valencia, Giorno 2: svetta Crawford con Prema

La seconda giornata di test ha visto volti nuovi al volante delle monoposto della Formula 3. In Prema Arthur Leclerc ha ceduto il volante a Paul Aron, mentre Oliver Rasmussen, dopo aver disputato la prima giornata con la vettura del Charouz Racing System, ha preso il posto di Victor Martins in ART Grand Prix.

Presenti anche due italiani: Enzo Trulli e Nicola Marinangeli. Il figlio d’arte ha debuttato al volante di una monoposto di F3 con i colori del Jenzer Motorsport, mentre il pilota proveniente dalla Formula Regional Europen Championship ha preso le misure alla vettura del Charouz Racing System.

Nel corso del turno mattutino è stato Jak Crawford ad issarsi in cima alla lista dei tempi con il miglior riferimento di giornata. Il pilota americano, che già ieri aveva brillato con i colori del team Prema, è stato il più rapido con il crono di 1’21’’368 precedendo di soli 79 millesimi il campione 2021 della Formula Regional Gregoire Saucy.

Minimi i distacchi tra i primi 8. Alle spalle dello svizzero si è confermato tra i più veloci Roman Stanek, terzo con il crono di 1’21’’453, mentre Caio Collet ha chiuso con il quarto tempo a soli 102 millesimi di ritardo dalla prestazione firmata Crawford.

Dopo aver dominato in entrambe le sessioni del lunedì Jack Doohan ha chiuso il turno mattutino con il quinto crono in 1’21’’521 precedendo un altro nome atteso, quello di Oliver Bearman.

Jack Doohan, Van Amersfoort Racing Photo by: Formula Motorsport Ltd

Il dominatore del campionato italiano di Formula 4 ha ottenuto il sesto tempo in 1’21’’593 pagando un gap di soli 72 millesimi dall’australiano e piazzandosi davanti a Zane Maloney per 73 millesimi, mentre David Vidales, Kaylen Frederick e Reece Ushijima hanno completato la top ten.

Al pomeriggio è stato Franco Colpainto il più veloce con il crono di 1’21’’759. L’argentino proveniente dalla Formula Regional Europea, che già ieri aveva ben impressionato, è riuscito a scrivere il proprio nome in cima alla lista dei tempi con un margine di appena 30 millesimi su Gregoire Saucy.

Lo svizzero, però, è stato autore di un contatto contro le barriere poste in curva 12 che ha costretto i commissari di percorso a sospendere il turno con bandiere rosse nelle fasi iniziali del pomeriggio.

Dietro i due rookie svetta Caio Collet. Il brasiliano, al volante della monoposto del team MP Motorsport, ha chiuso con il terzo crono in 1’21’’843 precedendo Paul Aron e Roman Stanek.

Fuori dalla top 5 per soli 49 millesimi Kaylen Frederick, mentre 14 millesimi di ritardo hanno costretto Zane Maloney al sesto riferimento pomeridiano. Il pilota delle Barbados sembra aver già trovato un buon feeling con la Dallara della terza categoria e con il team Trident ed ha fermato il cronometro sul tempo di 1’21’’927.

Di pregio gli ultimi nomi che hanno completato la top 10. Jak Crawford ha fatto registrare l’ottavo crono in 1’21’’941 precedendo David Vidales di 10 millesimi e Oliver Bearman. Domani si torna in pista per l’ultima giornata di prove che segnerà la fine ufficiale della stagione 2021 della F3.

VALENCIA POST-SEASON TESTS, GIORNO 2, MATTINO

PILOTA TEAM TEMPO GIRI 1 Jak Crawford PREMA Racing 01:21.368 55 2 Grégoire Saucy ART Grand Prix 01:21.447 55 3 Roman Stanek Trident 01:21.453 39 4 Caio Collet MP Motorsport 01:21.475 49 5 Jack Doohan Van Amersfoort Racing 01:21.521 59 6 Oliver Bearman PREMA Racing 01:21.593 53 7 Zane Maloney Trident 01:21.666 45 8 David Vidales Campos Racing 01:21.723 42 9 Kaylen Frederick Hitech Grand Prix 01:21.839 45 10 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 01:21.889 57 11 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 01:21.999 53 12 Johnathan Hoggard Hitech Grand Prix 01:22.004 31 13 Oliver Rasmussen ART Grand Prix 01:22.028 53 14 Jonny Edgar Trident 01:22.099 60 15 Franco Colapinto MP Motorsport 01:22.128 47 16 Josep Maria Marti Campos Racing 01:22.206 39 17 Tijmen van der Helm MP Motorsport 01:22.235 50 18 Filip Ugran Charouz Racing System 01:22.273 62 19 Paul Aron PREMA Racing 01:22.331 53 20 Isack Hadjar Hitech Grand Prix 01:22.377 40 21 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 01:22.497 54 22 Enzo Trulli Jenzer Motorsport 01:22.556 61 23 Logan Sargeant Carlin Buzz Racing 01:22.692 51 24 László Tóth Charouz Racing System 01:22.696 54 25 Hunter Yeany Campos Racing 01:22.715 40 26 William Alatalo Jenzer Motorsport 01:22.749 49 27 Nazim Azman Jenzer Motorsport 01:22.773 54 28 Zak O'Sullivan Carlin Buzz Racing 01:22.792 42 29 Ido Cohen Carlin Buzz Racing 01:22.942 56 30 Nicola Marinangeli Charouz Racing System 01:23.224 64

VALENCIA POST-SEASON TESTS, GIORNO 2, POMERIGGIO

PILOTA TEAM TEMPO GIRI 1 Franco Colapinto MP Motorsport 01:21.759 51 2 Grégoire Saucy ART Grand Prix 01:21.789 41 3 Caio Collet MP Motorsport 01:21.843 40 4 Paul Aron PREMA Racing 01:21.857 56 5 Roman Stanek Trident 01:21.864 46 6 Kaylen Frederick Hitech Grand Prix 01:21.913 42 7 Zane Maloney Trident 01:21.927 47 8 Jak Crawford PREMA Racing 01:21.941 57 9 David Vidales Campos Racing 01:21.951 35 10 Oliver Bearman PREMA Racing 01:21.979 57 11 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 01:22.144 42 12 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 01:22.219 56 13 Oliver Rasmussen ART Grand Prix 01:22.232 42 14 Johnathan Hoggard Hitech Grand Prix 01:22.385 42 15 Josep Maria Marti Campos Racing 01:22.468 39 16 Filip Ugran Charouz Racing System 01:22.510 50 17 Isack Hadjar Hitech Grand Prix 01:22.542 44 18 William Alatalo Jenzer Motorsport 01:22.591 42 19 Jonny Edgar Trident 01:22.739 54 20 Tijmen van der Helm MP Motorsport 01:22.776 43 21 Logan Sargeant Carlin Buzz Racing 01:22.839 46 22 Nazim Azman Jenzer Motorsport 01:22.906 44 23 Hunter Yeany Campos Racing 01:22.917 39 24 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 01:22.944 49 25 Enzo Trulli Jenzer Motorsport 01:22.985 41 26 László Tóth Charouz Racing System 01:23.175 51 27 Ido Cohen Carlin Buzz Racing 01:23.185 54 28 Zak O’Sullivan Carlin Buzz Racing 01:23.336 38 29 Jack Doohan Van Amersfoort Racing 01:23.541 42 30 Nicola Marinangeli Charouz Racing System 01:23.964 59