F3, Test Valencia, Giorno 1: VAR e Doohan subito al top

Conclusa la stagione a Sochi, con il titolo piloti vinto da Dennis Hauger e quello riservato ai team andato per la prima volta alla Trident, per la Formula 3 è arrivato il momento di terminare il 2021 con i test di fine anno di Valencia.

L’occasione è stata anche utile per un assaggio di 2022 con alcuni piloti provenienti dalla Formula 4 e dalla Regional alle prese per la prima volta con una monoposto della terza categoria.

Ad imporsi in cima alla lista dei tempi è stato però una “vecchia” conoscenza della Formula 3: Jack Doohan.

L’australiano, calatosi nell’abitacolo della Dallara affidata alla new entry Van Amersfoort Racing, è riuscito ad imporsi nel corso della sessione pomeridiana fermando il crono sul tempo di 1’22’’402 scalzando un Victor Martins che ad inizio turno era riuscito ad impressionare diventando provvisoriamente l’unico pilota a scendere sotto il muro dell’1’23’’. Martins ha poi provato a replicare al crono di Doohan ma si è fermato a soli 131 millesimi di ritardo.

Bene la prima presa di contatto con il mondo della Formula 3 da parte di Zane Maloney. Il pilota delle Barbados ha portato la monoposto del team Trident in terza posizione con il crono di 1’22’’708 ed ha preceduto di soli 31 millesimi Roman Stanek.

C’era molta attesa per il debutto in F3 da parte del dominatore della Formula Regional, Gregoire Saucy, e lo svizzero non ha deluso segnando il quinto tempo in 1’22’’763 migliorandosi nel corso del turno pomeridiano.

Alle spalle di Saucy troviamo il nostro Lorenzo Colombo impegnato in questa giornata al volante di una vettura del Charouz Racing System. L’italiano ha fermato il cronometro sul riferimento di 1’22’’864 precedendo le due Prema di Arthur Leclerc e dell'attesissimo Jak Crawford.

Oliver Rasmussen e Franco Colapinto hanno completato la top ten della sessione pomeridiana e l’argentino è sembrato già aver preso le misure alla nuova categoria dopo aver disputato una parte finale di stagione in Formula Regional di alto profilo.

Anche al mattino è stato il vice campione Jack Doohan a scrivere il proprio nome in cima alla lista dei tempi.

L’australiano ha sfruttato al meglio la fase conclusiva del turno per fermare il cronometro sul tempo di 1’23’’349 precedendo di 192 millesimi Victor Martins.

In luce anche Kaylen Frederick, terzo con il crono di 1’23’’546, mentre alle spalle del pilota della Hitech GP hanno completato la top 5 Roman Stanek e Jak Crawford. L’americano ha completato la sessione mattutina con il tempo di 1’23’’747.

Alle spalle del pilota statunitense si è piazzato Oliver Rasmussen, sesto, davanti all’altra Prema affidata ad Arthur Leclerc ed alla monoposto della MP Motorsport di Caio Collet, mentre i due ragazzi provenienti dalla Formula Regional European Championship by Alpine, Franco Colapinto e Zane Maloney, hanno ottenuto rispettivamente il nono ed il decimo crono con distacchi da Doohan nell’ordine del mezzo secondo.

Domani si torna in pista per la seconda giornata di test collettivi.

VALENCIA POST-SEASON TEST, DAY 1, MATTINO

PILOTA TEAM TEMPO GIRI 1 Jack Doohan Van Amersfoort Racing 01:23.349 29 2 Victor Martins ART Grand Prix 01:23.541 38 3 Kaylen Frederick Hitech Grand Prix 01:23.546 30 4 Roman Stanek Trident 01:23.580 31 5 Jak Crawford PREMA Racing 01:23.668 38 6 Oliver Rasmussen Charouz Racing System 01:23.747 19 7 Arthur Leclerc PREMA Racing 01:23.765 38 8 Caio Collet MP Motorsport 01:23.838 42 9 Franco Colapinto MP Motorsport 01:23.847 47 10 Zane Maloney Trident 01:23.863 33 11 Grégoire Saucy ART Grand Prix 01:23.883 38 12 Filip Ugran Jenzer Motorsport 01:23.886 31 13 Lorenzo Colombo Charouz Racing System 01:23.961 21 14 Jonny Edgar Trident 01:23.964 30 15 David Vidales Campos Racing 01:24.088 32 16 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 01:24.124 37 17 Oliver Bearman PREMA Racing 01:24.205 37 18 Josep Maria Marti Campos Racing 01:24.461 44 19 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 01:24.481 32 20 Johnathan Hoggard Hitech Grand Prix 01:24.483 37 21 Tijmen van der Helm MP Motorsport 01:24.504 39 22 Roberto Faria Jenzer Motorsport 01:24.606 42 23 Brad Benavides Carlin Buzz Racing 01:24.876 34 24 Ido Cohen Carlin Buzz Racing 01:24.892 42 25 Zak O'Sullivan Carlin Buzz Racing 01:24.998 34 26 Hunter Yeany Campos Racing 01:25.091 40 27 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 01:25.114 28 28 László Tóth Charouz Racing System 01:25.805 20 29 Nazim Azman Jenzer Motorsport 01:26.077 42

VALENCIA POST-SEASON TESTS, DAY 1, POMERIGGIO

PILOTA TEAM TEMPO GIRI 1 Jack Doohan Van Amersfoort Racing 01:22.402 44 2 Victor Martins ART Grand Prix 01:22.533 53 3 Grégoire Saucy ART Grand Prix 01:22.684 56 4 Zane Maloney Trident 01:22.708 42 5 Roman Stanek Trident 01:22.739 47 6 Lorenzo Colombo Charouz Racing System 01:22.846 51 7 Arthur Leclerc PREMA Racing 01:22.893 51 8 Jak Crawford PREMA Racing 01:22.967 49 9 Oliver Rasmussen Charouz Racing System 01:23.071 60 10 Franco Colapinto MP Motorsport 01:23.072 41 11 Kaylen Frederick Hitech Grand Prix 01:23.081 26 12 Caio Collet MP Motorsport 01:23.125 48 13 Oliver Bearman PREMA Racing 01:23.199 48 14 Jonny Edgar Trident 01:23.228 29 15 Isack Hadjar Hitech Grand Prix 01:23.296 33 16 Johnathan Hoggard Hitech Grand Prix 01:23.348 35 17 Filip Ugran Jenzer Motorsport 01:23.371 52 18 Roberto Faria Jenzer Motorsport 01:23.395 50 19 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 01:23.449 54 20 David Vidales Campos Racing 01:23.485 43 21 Tijmen van der Helm MP Motorsport 01:23.540 43 22 Zak O'Sullivan Carlin Buzz Racing 01:23.566 32 23 Josep Maria Marti Campos Racing 01:23.652 40 24 Nazim Azman Jenzer Motorsport 01:23.720 49 25 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 01:23.786 43 26 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 01:23.951 45 27 Hunter Yeany Campos Racing 01:24.025 42 28 Ido Cohen Carlin Buzz Racing 01:24.093 44 29 Brad Benavides Carlin Buzz Racing 01:24.678 45 30 László Tóth Charouz Racing System 01:25.009 52