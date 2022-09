F3 | Test per 4 ragazze a Mangy Cours a fine settembre

Dopo il test organizzato lo scorso anno ad ottobre, che ha visto protagoniste Nerea Marti, Irina Sidorkova, Maya Weug e Doriane Pin, la Formula 3 concede il bis.

Le giornate del 16 e del 17 settembre, infatti, vedranno impegnate sul tracciato di Magny Cours altre quattro ragazze al volante di una monoposto della terza serie.

In questa occasione saranno 3 le ragazze provenienti dalla W Series, nell’ordine Abbi Pulling, Chloe Chambers e Tereza Babickova, mentre l’unica esponente della Formula 4 e della Formula Regional Hamda Al Qubaisi.

Ogni pilota sarà impegnata in un'intera giornata di prove. Saranno due le vetture in pista ogni giorno e la finalità del test è quella di far conoscere la categoria, prendere confidenza con la monoposto e i diversi assetti, oltre alle esigenze ed alle sfide richieste dalla categoria.

Il primo giorno saranno presenti in Abbi Pulling e Hamda Al Qubaisi, mentre l’ultima giornata vedrà impegnate Chloe Chambers e Tereza Babickova.

Bruno Michel, CEO della Formula 3, ha dichiarato: "È molto importante per noi garantire che sempre più donne si uniscano al nostro campionato. La diversità è una delle nostre discussioni chiave sul futuro del motorsport”.

"Abbiamo iniziato questi test dedicati alla F3 l'anno scorso, con Nerea Marti, Doriane Pin, Irina Sidorkova e Maya Weug, e tutte hanno ammesso quanto sia stato utile questo giorno di prove per capire le esigenze del nostro campionato. Abbiamo selezionato quattro nuovi nomi quest'anno poiché seguiamo da vicino non solo la Serie W, ma anche le ragazze di altre categorie”.

"Lo scopo di questo test non è quello di confrontare le loro prestazioni, ma è un'opportunità per loro di capire cosa è richiesto a un pilota di F3 sotto ogni aspetto, in modo che possano essere pronte quando correranno nel nostro campionato, speriamo nel prossimo futuro."

Il Presidente e amministratore delegato della F1, Stefano Domenicali, ha dichiarato: "Offrire maggiori opportunità alle donne in monoposto è una priorità fondamentale per tutti noi della Formula 1 e per l'intero sport".

"Questo test, il secondo nel suo genere, offrirà a queste quattro talentuose ragazze l'opportunità di dimostrare il loro potenziale ai team e di guadagnarsi un posto competitivo negli anni a venire".

Nelle categorie di supporto alla Formula 1 il gentil sesso, quest’anno, è rappresentato unicamente da Tatiana Calderon. La colombiana è tornare a correre in Formula 2 dopo il divorzio tra il Charouz Racing System e Cem Boloukbasi prendendo proprio il posto del turco, mentre in Formula 3 quest’anno non è stata presente alcuna ragazza.

Tra i nomi più interessanti che si sono messi in luce quest’anno nelle varie categorie propedeutiche c’è quello di Maya Weug, attualmente impegnata nel campionato italiano di Formula 4. La ragazza del vivaio Ferrari sta disputando una seconda stagione molto solida ed occupa la dodicesima posizione in classifica.