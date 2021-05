F3, test Jerez, Giorno 2: Novalak firma il record della pista

Nel secondo giorno di test della FIA F3 svolto sul tracciato di Jerez de la Frontera Clement Novalak ha chiuso in testa alla classifica. Il pilota del team Trident lo ha fatto in grande stile, infrangendo il vecchio record della pista della categoria e fissando il nuovo in 1'28"677.

Novalak, al termine della giornata, ha preceduto il pilota del team ART Grand Prix Frederick Vesti, ed Enzo Fittipaldi, portacolori del team Charoux Racing System.

Nel corso della mattinata, sessione svolta con condizioni meteo perfette, Trident ha subito piazzato le proprie monoposto davanti a tutti, con Novalak capace di mettersi alle spalle il compagno di squadra Jack Doohan.

Novalak ha firmato il miglior tempo di giornata proprio in questa sessione, infrangendo il vecchio record che era fissato in 1'29"041 proprio da Jack Doohan nei test post-stagionali del 2020.

Vesti ha poi superato Doohan, issandosi in seconda posizione con un ritardo di oltre 2 decimi da Novalak. A quel punto anche Fittipaldi è riuscito a imitare Vesti, salendo in terza posizione e piazzando in quarta Doohan.

Nella sessione pomeridiana, invece, tanti piloti si sono dedicati alla simulazione di gara, impegnati in diversi long run. Ayumu Iwasa è stato il più rapido, firmando il termpo di 1'29"884, unico della sessione a infrangere il muro dell'1'30".

Dietro al pilota del team Hitech si sono piazzati i due esponenti del team Prema, con Dennis Hauger davanti a Olli Caldwell, staccati rispettivamente di 179 e 335 millesimi di secondo.

La Formula 3 tornerà protagonista con il secondo appuntamento della stagione dal 25 al 27 giugno al circuito del Le Castellet.

Sessione mattutina

Pos Pilota Team Tempo 1 Clément Novalak Trident 1:28.677 29 2 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:28.935 35 3 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System 1:29.060 25 4 Jack Doohan Trident 1:29.061 35 5 Victor Martins MP Motorsport 1:29.144 44 6 Caio Collet MP Motorsport 1:29.193 46 7 Jak Crawford Hitech Grand Prix 1:29.196 39 8 Alexander Smolyar ART Grand Prix 1:29.207 30 9 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1:29.215 29 10 Jonny Edgar Carlin Buzz Racing 1:29.219 35 11 Ayumu Iwasa Hitech Grand Prix 1:29.223 35 12 David Schumacher Trident 1:29.258 28 13 Matteo Nannini HWA RACELAB 1:29.333 43 14 Roman Stanek Hitech Grand Prix 1:29.339 38 15 Calan Williams Jenzer Motorsport 1:29.392 17 16 Lorenzo Colombo Campos Racing 1:29.542 35 17 Kaylen Frederick Carlin Buzz Racing 1:29.586 36 18 Pierre Louis Chovet Jenzer Motorsport 1:29.619 25 19 Oliver Rasmussen HWA RACELAB 1:29.658 43 20 Rafael Villagomez HWA RACELAB 1:29.662 42 21 Ido Choen Charouz Racing System 1:29.697 33 22 Amaury Cordeel Campos Racing 1:29.743 32 23 Reshad de Gerus Charouz Racing System 1:29.959 23 24 Dennis Hauger PREMA Racing 1:30.226 31 25 Olli Caldwell PREMA Racing 1:30.273 31 26 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1:30.404 31 27 Arthur Leclerc PREMA Racing 1:30.594 31 28 Tijmen Van der Helm MP Motorsport 1:30.629 46 29 László Tóth Campos Racing 1:31.144 15

Sessione pomeridiana

Pilota Team Tempo Giri Ayumu Iwasa Hitech Grand Prix 1:29.884 35 Dennis Hauger PREMA Racing 1:30.063 39 Olli Caldwell PREMA Racing 1:30.218 36 Jak Crawford Hitech Grand Prix 1:30.265 38 Roman Stanek Hitech Grand Prix 1:30.520 29 Jonny Edgar Carlin Buzz Racing 1:30.632 32 Calan Williams Jenzer Motorsport 1:30.724 22 Lorenzo Colombo Campos Racing 1:30.920 35 Jack Doohan Trident 1:30.947 33 Arthur Leclerc PREMA Racing 1:30.974 38 Pierre Louis Chovet Jenzer Motorsport 1:31.220 56 Amaury Cordeel Campos Racing 1:31.280 34 Oliver Rasmussen HWA RACELAB 1:31.325 37 Matteo Nannini HWA RACELAB 1:31.391 37 Ido Cohen Carlin Buzz Racing 1:31.438 34 Rafael Villagomez HWA RACELAB 1:31.663 36 Kaylen Frederick Carlin Buzz Racing 1:31.736 33 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1:31.822 53 László Tóth Campos Racing 1:31.978 23 Clément Novalak Trident 1:32.545 51 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:32.625 49 Alexander Smolyar ART Grand Prix 1:32.674 47 David Schumacher Trident 1:32.759 25 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System 1:32.868 50 Caio Collet MP Motorsport 1:32.965 51 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1:33.002 48 Victor Martins MP Motorsport 1:33.055 48 Reshad de Gerus Charouz Racing System 1:33.308 47 Tijmen Van der Helm MP Motorsport 1:33.462 47