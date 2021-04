F3, Test Barcellona, Giorno 1: Martins detta il passo

Dopo la due giorni del Red Bull Ring i piloti della Formula 3 sono tornati in pista sul tracciato di Barcellona per disputare la seconda sessione di test pre-stagionali.

Sul circuito che ospiterà il primo round del 2020 è stato Victor Martins ad imporsi con il crono di 1’31’’743 sfruttando al meglio l’inizio della sessione pomeridiana caratterizzata da un asfalto che è andato asciugandosi.

Il meteo, infatti, non è stato clemente ed ha accolto i piloti della categoria al mattino bagnando il tracciato catalano, mentre dopo la pausa pranzo è stato possibile montare pneumatici Pirelli slick.

Martins è stato l’unico in grado di abbattere il muro dell’1’32’’ ed ha relegato alle sue spalle un quartetto di rivali che promettono di recitare un ruolo da protagonisti in questa stagione.

Jack Doohan è stato il miglior portacolori del team Trident con il tempo di 1’32’’369, mentre Frederik Vesti si è dovuto accontentare del terzo riferimento assoluto pagando un gap di 680 millesimi dalla vetta.

Il team Trident si è confermato in grande spolvero grazie al quarto tempo firmato da Clemente Novalak, lontano 7 decimi dal riferimento ottenuto dal campione 2020 della Formula Renault Eurocup, mentre la top 5 è stata completata dal talento della Hitech GP Jak Crawford autore del crono di 1’32’’493.

Altro grande protagonista atteso per questa stagione è senza dubbio Dennis Hauger ed il pilota della Prema non ha deluso firmando il settimo tempo alle spalle della prima vettura del Charouz Racing presente in classifica ed affidata a Belov.

Caio Collet, dopo aver brillato in Austria, ha chiuso con l’ottavo crono assoluto in 1’32’’642 precedendo Logan Sargeant ed Alexander Smolyar.

Al mattino, con pista ancora umida, è stato Jak Crawford ad ottenere il miglior crono. Il talento americano del vivaio Red Bull ha messo la sua firma in cima alla lista dei tempi grazie al riferimento di 1’33’’674 diventando anche l’unico pilota ad abbattere il muro del minuto e trentaquattro.

349 millesimi di ritardo hanno costretto Pierre Louis-Chovet al secondo tempo, mentre un solo millesimo ha diviso l’ex pilota della Formula Regional European da Kaylen Frederick.

Lo statunitense del team Carlin ha preceduto di appena 4 millesimi il campione 2020 dell’ADAC F4, anch’egli facente parte della academy Red Bull, Jonny Edgar, mentre Matteo Nannini ha ben figurato issandosi in quinta piazza con il crono di 1’34’’126 ed un totale di 36 giri percorsi fino alla pausa pranzo.

Positivo anche il turno mattutino disputato da Filip Ugran. L’ex pilota della F4 italiana ha colto il sesto riferimento pagando un gap di poco inferiore al decimo e mezzo nei confronti di Nannini, mentre il team Charouz Racing ha avuto modo di affacciarsi in top ten grazie a De Gerus abile a firmare il settimo crono in 1’34’’352 davanti a Roman Stanek, Calan Williams ed Oliver Rasmussen.

I piloti della Formula 3 torneranno in pista a Barcellona per la seconda giornata di test nella giornata di domani.

2021 FIA FORMULA 3 CHAMPIONSHIP - BARCELONA, DAY 1, MATTINO

PILOTA TEAM TEMPO GIRI 1 Jak Crawford Hitech Grand Prix 1:33.674 41 2 Pierre-Louis Chovet Jenzer Motorsport 1:34.023 42 3 Kaylen Frederick Carlin Buzz Racing 1:34.024 38 4 Jonny Edgar Carlin Buzz Racing 1:34.028 37 5 Matteo Nannini HWA RACELAB 1:34.126 36 6 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1:34.274 37 7 Reshad de Gerus Charouz Racing System 1:34.352 33 8 Roman Stanek Hitech Grand Prix 1:34.369 16 9 Calan Williams Jenzer Motorsport 1:34.371 41 10 Oliver Rasmussen HWA RACELAB 1:34.407 37 11 Amaury Cordeel Campos Racing 1:34.527 46 12 Micheal Belov Charouz Racing System 1:34.570 34 13 Rafael Villagomez HWA RACELAB 1:34.844 39 14 Ido Cohen Carlin Buzz Racing 1:35.135 36 15 Ayumu Iwasa Hitech Grand Prix 1:35.523 37 16 László Tóth Campos Racing 1:36.056 41 17 Jack Doohan Trident 1:40.116 35 18 David Schumacher Trident 1:41.114 36 19 Tijmen van der Helm MP Motorsport 1:42.626 24 20 Victor Martins MP Motorsport 1:44.680 33 21 Arthur Leclerc PREMA Racing 1:44.849 37 22 Olli Caldwell PREMA Racing 1:44.863 38 23 Logan Sargeant Charouz Racing System 1:45.217 37 24 Caio Collet MP Motorsport 1:45.277 33 25 Alexander Smolyar ART Grand Prix 1:45.421 30 26 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1:45.956 34 27 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:45.964 26 28 Dennis Hauger PREMA Racing 1:46.057 30 29 Lorenzo Colombo Campos Racing 1:46.417 34 30 Clément Novalak Trident 1:48.982 32

2021 FIA FORMULA 3 CHAMPIONSHIP - BARCELONA, DAY 1, POMERIGGIO

PILOTA TEAM TEMPO GIRI 1 Victor Martins MP Motorsport 1:31.743 50 2 Jack Doohan Trident 1:32.369 28 3 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:32.423 44 4 Clément Novalak Trident 1:32.447 28 5 Jak Crawford Hitech Grand Prix 1:32.493 49 6 Michael Belov Charouz Racing System 1:32.543 24 7 Dennis Hauger PREMA Racing 1:32.639 35 8 Caio Collet MP Motorsport 1:32.642 49 9 Logan Sargeant Charouz Racing System 1:32.679 39 10 Alexander Smolyar ART Grand Prix 1:32.747 48 11 Olli Cadwell PREMA Racing 1:32.800 35 12 Roman Stanek Hitech Grand Prix 1:32.821 50 13 Calan Williams Jenzer Motorsport 1:32.852 38 14 David Schumacher Trident 1:32.915 47 15 Matteo Nannini HWA RACELAB 1:32.940 41 16 Arthur Leclerc PREMA Racing 1:32.947 37 17 Kaylen Frederick Carlin Buzz Racing 1:32.960 36 18 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1:33.013 47 19 Rafael Villagomez HWA RACELAB 1:33.170 41 20 Amaury Cordeel Campos Racing 1:33.198 39 21 Oliver Rassussen HWA RACELAB 1:33.223 41 22 Jonny Edgar Carlin Buzz Racing 1:33.313 35 23 Lorenzo Colombo Campos Racing 1:33.328 33 24 Ido Cohen Carlin Buzz Racing 1:33.343 35 25 Tijmen van der Helm MP Motorsport 1:33.364 49 26 Pierre-Louis Chovet Jenzer Motorsport 1:33.448 35 27 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1:33.497 38 28 Reshad de Gerus Charouz Racing System 1:33.933 35 29 Ayumu Iwasa Hitech Grand Prix 1:34.048 50 30 László Tóth Campos Racing 1:34.485 33