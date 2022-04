F3 | Test Barcellona, Day 2: Collet chiude in vetta

Si è chiusa con una doppietta della MP Motorsport l’ultima giornata di test di Formula 3 andata in scena sul tracciato di Barcellona. È stato Caio Collet ad imporsi in cima alla lista dei tempi piazzandosi davanti con buon margine al compagno di squadra Alexander Smolyar.

Il brasiliano ha chiuso con il crono di 1’31’’507, ottenuto nel turno mattutino, precedendo il russo di 317 millesimi, mentre alle spalle del veterano della categoria sono stati molto più ristretti i distacchi.

Franco Colapinto, già in luce nella giornata di ieri, è riuscito a chiudere con il terzo riferimento con un gap di soli 24 millesimi da Smolyar, mentre Isack Hadjar ha ottenuto il quarto tempo in 1’31’’855 pagando appena 7 millesimi di ritardo dall’argentino del Van Amersfoort Racing.

Hanno continuato ad impressionare positivamente sia Roman Stanek che Gregoire Saucy, autore del miglior crono nella giornata di ieri. Il primo ha chiuso con il quinto tempo ed un gap dalla vetta di 4 decimi, mentre lo svizzero ha fermato il crono sul riferimento di 1'32’’002 diventando il primo pilota a non scendere sotto il muro dell’1’31’’.

Alexander Smolyar, MP Motorsport Photo by: Formula Motorsport Ltd

Continua a far bene anche Oliver Rasmussen, chiamato in Trident per sostituire Jonny Edgar. Il neo acquisto del team campione in carica ha ottenuto il settimo crono in 1’32’’080 piazzandosi davanti al compagno di squadra Zane Maloney.

La top ten si è completata con il nostro Matteo Nannini, anche oggi impegnato al volante di una monoposto della ART Grand Prix, autore del nono crono davanti ad Arthur Leclerc. L’italiano ha ottenuto il tempo di 1’32’’117, mentre il monegasco della PREMA si è fermato con un gap di 6 decimi dal riferimento firmato Collet.

Tempi più alti nella sessione pomeridiana che ha visto i piloti impegnati nella simulazione gara. A svettare è stato William Alatalo con il crono di 1’34’’488, mentre Josep Marti ha chiuso alle sue spalle con un gap di 496 millesimi. Terzo tempo per Arthur Leclerc, primo a non scendere sotto il muro dell’1’35 ed in ritardo di mezzo secondo dalla vetta.

Conclusa la due giorni di test, i piloti della Formula 3 torneranno in pista il prossimo fine settimana ad Imola per il secondo round della stagione.

2022 FIA FORMULA 3 CHAMPIONSHIP – BARCELONA IN-SEASON TESTS, DAY 2, MATTINO

PILOTA NAZIONE TEAM TEMPO GIRI 1 Caio Collet BRA MP Motorsport 1:31.507 33 2 Alexander Smolyar AND MP Motorsport 1:31.824 37 3 Franco Colapinto ARG Van Amersfoort Racing 1:31.848 51 4 Isack Hadjar FRA Hitech Grand Prix 1:31.855 46 5 Roman Stanek CZE Trident 1:31.935 28 6 Grégoire Saucy CHE ART Grand Prix 1:32.002 42 7 Oliver Rasmussen DNK Trident 1:32.080 20 8 Zane Maloney BRB Trident 1:32.107 27 9 Matteo Nannini ITA ART Grand Prix 1:32.177 47 10 Arthur Leclerc MCO PREMA Racing 1:32.206 41 11 Kush Maini IND MP Motorsport 1:32.223 24 12 Josep María Martí ESP Campos Racing 1:32.380 38 13 Jak Crawford USA PREMA Racing 1:32.412 36 14 Victor Martins FRA ART Grand Prix 1:32.422 44 15 David Vidales ESP Campos Racing 1:32.433 36 16 Hunter Yeany USA Campos Racing 1:32.549 37 17 Kaylen Frederick USA Hitech Grand Prix 1:32.550 49 18 Reece Ushijima GBR Van Amersfoort Racing 1:32.555 47 19 Oliver Bearman GBR PREMA Racing 1:32.561 41 20 Rafael Villagómez MEX Van Amersfoort Racing 1:32.669 38 21 William Alatalo FIN Jenzer Motorsport 1:32.847 37 22 Francesco Pizzi ITA Charouz Racing System 1:32.851 44 23 Zak O’Sullivan GBR Carlin 1:32.935 30 24 David Schumacher DEU Charouz Racing System 1:33.001 43 25 Enzo Trulli ITA Carlin 1:33.084 31 26 Nazim Azman MYS Hitech Grand Prix 1:33.283 33 27 Federico Malvestiti ITA Jenzer Motorsport 1:33.297 30 28 Brad Benavides ESP Carlin 1:33.347 30 29 Ido Cohen ISR Jenzer Motorsport 1:33.457 30 30 László Tóth HUN Charouz Racing System 1:34.522 48

2022 FIA FORMULA 3 CHAMPIONSHIP – BARCELONA IN-SEASON TESTS, DAY 2, POMERIGGIO

PILOTA NAZIONE TEAM TEMPO GIRI 1 William Alatalo FIN Jenzer Motorsport 1:34.488 40 2 Josep María Martí ESP Campos Racing 1:34.984 46 3 Arthur Leclerc MCO PREMA Racing 1:35.027 21 4 Rafael Villagómez MEX Van Amersfoort Racing 1:35.068 58 5 Oliver Bearman GBR PREMA Racing 1:35.220 20 6 David Schumacher DEU Charouz Racing System 1:35.242 30 7 Federico Malvestiti ITA Jenzer Motorsport 1:35.290 43 8 Ido Cohen ISR Jenzer Motorsport 1:35.307 48 9 David Vidales ESP Campos Racing 1:35.435 47 10 Jak Crawford USA PREMA Racing 1:35.455 25 11 Reece Ushijima GBR Van Amersfoort Racing 1:35.669 56 12 Kaylen Frederick USA Hitech Grand Prix 1:35.783 42 13 Kush Maini IND MP Motorsport 1:36.195 36 14 Isack Hadjar FRA Hitech Grand Prix 1:36.331 48 15 Caio Collet BRA MP Motorsport 1:37.032 48 16 Matteo Nannini ITA ART Grand Prix 1:37.085 52 17 Roman Stanek CZE Trident 1:37.371 52 18 Franco Colapinto ARG Van Amersfoort Racing 1:37.467 55 19 Zane Maloney BRB Trident 1:37.556 53 20 Grégoire Saucy CHE ART Grand Prix 1:37.559 53 21 Francesco Pizzi ITA Charouz Racing System 1:37.566 31 22 Enzo Trulli ITA Carlin 1:37.699 56 23 Victor Martins FRA ART Grand Prix 1:37.788 51 24 Oliver Rasmussen DNK Trident 1:37.804 52 25 Hunter Yeany USA Campos Racing 1:37.959 24 26 Zak O’Sullivan GBR Carlin 1:38.145 57 27 Nazim Azman MYS Hitech Grand Prix 1:38.303 45 28 Brad Benavides ESP Carlin 1:38.675 49 29 László Tóth HUN Charouz Racing System 1:38.809 37