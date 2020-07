F3, Stiria: Vesti si prende la pole allo scadere

E’ stata una sessione di qualifiche decisamente movimentata quella vissuta dai piloti della Formula 3 sul tracciato del Red Bull Ring. Ben due bandiere rosse hanno infatti sospeso temporaneamente le operazioni in pista e ad imporsi al termine del turno è stato un Frederick Vesti apparso finalmente sbocciato.

Il campione 2019 della Formula Regional è stato abile nel cogliere la migliore prestazione nei secondi conclusivi della sessione riuscendo a scalzare dalla vetta provvisoria un Logan Sargeant impossibilitato a difendersi a causa di problemi tecnici.

Vesti ha tagliato il traguardo fermando il cronometro sul tempo di 1’20’’378 ed ha così centrato la sua prima pole stagionale ed i 4 punti messi in palio.

La prima fila sarà interamente tricolore grazie al secondo tempo centrato dal portacolori del team Trident David Beckmann. Il tedesco è riuscito a migliorarsi progressivamente sino a chiudere la sessione con un gap di 123 millesimi dal crono firmato Vesti ed ha impedito al team Prema di monopolizzare le prime due caselle sullo schieramento.

Logan Sargeant ed Oscar Piastri dovranno così scattare dalla seconda fila, ma per l’attuale leader del campionato questo potrebbe anche non essere un problema considerando quanto fatto vedere nella scorsa Gara 1.

Il turno odierno ha finalmente messo in luce il talento di Theo Pourchaire. Il francese della ART Grand Prix, dopo un primo weekend inaspettatamente opaco, ha trovato il giro pulito nei secondi conclusivi fermando il cronometro sul tempo di 1’20’’654.

Al suo fianco prenderà il via dalla sesta casella un Lirim Zendeli certamente deluso dal non essere riuscito ad estrarre il massimo dalla sua monoposto, mentre Olli Caldwell ha consentito al team Trident di piazzare tutte e tre le sue monoposto in top ten.

Ha tanto da recriminare Sebastian Fernandez. Lo spagnolo, già autore della pole in occasione della prima qualifica dell’anno, aveva appena fatto segnare il miglior crono quando ha perso il controllo della sua vettura finendo in ghiaia per poi costringere la direzione gara ad esporre la bandiera rossa.

Fernandez non è stato in grado di tornare in pista e non è riuscito a difendersi retrocedendo fino in nona posizione nella classifica dei tempi davanti ad un sempre solido Liam Lawson.

Da sottolineare l’ottima prestazione di Matteo Nannini, bravo a risalire nei secondi conclusivi fino ad ottenere il quattordicesimo tempo, mentre gli altri due italiani in griglia, Malvestiti e Deledda, scatteranno dal fondo della griglia nella prima gara del weekend del Red Bull Ring.