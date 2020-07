F3, Stiria: Vesti domina, ma Gara 1 è interrotta in anticipo

Pioggia intensa doveva essere e pioggia intensa è stata. Le previsioni meteo circolate nel corso della giornata di ieri si sono rivelate esatte ed i piloti della Formula 3 si sono trovati nella scomoda situazione di dover correre con un meteo sfavorevole che è peggiorato giro dopo giro sino a costringere la direzione gara ad esporre la bandiera rossa e concludere le operazioni al quattordicesimo passaggio con la classifica congelata al giro precedente.

A festeggiare, in modo inusuale, il primo successo nella categoria è stato Frederik Vesti. Il pilota della Prema è stato il vero dominatore di questa strana Gara 1 al Red Bull Ring mostrando un feeling sul bagnato davvero notevole.

Il campione 2019 della Formula Regional ha sfruttato al meglio la partenza dalla pole mantenendo il comando delle operazioni, mentre alle sue spalle Lirim Zendeli ha indovinato l’avvio del secolo proiettandosi immediatamente dalla sesta alla seconda piazza.

Zendeli ha tentato subito di insidiare Vesti all’esterno per salire incredibilmente al comando, ma il pilota della Prema non ha mollato di un centimetro tenendo il piede sul gas.

Vesti, una volta sbrigata la pratica Zendeli, ha subito iniziato ad imporre il proprio ritmo grazie anche ad una visibilità ottimale ed ha centrato il giro più veloce, mentre alle spalle dei primi due David Beckmann ha cercato in ogni modo di ridurre il gap dal suo compagno di team senza però riuscirci.

Le operazioni sono state neutralizzate una prima volta al quinto passaggio con la VSC per consentire ai commissari di rimuovere la monoposto di Smolyar finita a muro, ma poco dopo, al nono giro, è entrata in pista la safety car a causa dell’uscita di pista di Novalak causa foratura.

Il gruppo si è così ricompattato ed alla ripartenza Vesti ha mantenuto il comando, mentre alle spalle dei primi tre si è messo in luce un Olli Caldweel incredibile sul baganto.

Il pilota della Trident, al giro 12, ha effettuato un sorpasso da applausi ai danni di Piastri per portarsi in quarta posizione ed avrebbe avuto la possibilità di tentare la scalata al podio se una nuova safety car non fosse intervenuta a neutralizzare nuovamente le operazioni.

Al giro 13, infatti, Stanek è uscito di pista in curva 10 rimanendo bloccato in ghiaia e quando il gruppo di testa ha rallentato per la segnalazione dell’ingresso della vettura di sicurezza si è assisto ad un contatto tra vari piloti che ha visto tra i protagonisti Sebastian Fernandez.

I detriti ed il numero di vetture coinvolte nell’incidente ha costretto la direzione gara ad esporre la bandiera rossa e la gara si è così conclusa al quattordicesimo giro con la classifica valida al passaggio precedente.

Vesti ha così potuto celebrare il primo successo nella categoria precedendo il duo Trident composto da Zendeli e Beckmann, mentre la scuderia diretta da Giacomo Ricci ha potuto festeggiare una grande giornata grazie al quarto posto ottenuto da uno strepitoso Olli Caldwell.

Oscar Piastri avrebbe certamente avuto il ritmo per mettere nel mirino almeno Beckmann, ma si è dovuto accontentare della quinta piazza davanti a Richard Verschoor.

Decisamente fortunato Logan Sargeant. L’americano della Prema ha iniziato la gara lamentando problemi alla frizione ed ha accusato una partenza a rilento, ed al quattordicesimo giro è stato coinvolto nell’incidente scatenato da Fernandez.

Grazie all’esposizione della bandiera rossa, però, Sargeant ha potuto mantenere la settima piazza salvando così una giornata complicata.

Liam Lawson ha ottenuto l’ottavo posto, ma in queste condizioni difficili si è visto daccapo il pilota aggressivo e privo di lucidità già ammirato lo scorso anno in Euroformula Open.

Al terzo giro, infatti, il pilota della Hitech GP ha piazzato la zampata nei confronti di Peroni perdendo per un attimo il controllo della vettura e finendo per impattare contro la monoposto del team Campos. La fortuna lo ha premiato facendolo proseguire senza danni, ma il rischio di ritiro è stato enorme.

Theo Pourchaire e Jake Hughes hanno completato la top ten e domani il veterano della categoria avrà la possibilità di scattare dalla pole grazie alla griglia invertita e dare finalmente una svolta ad una stagione iniziata con poca fortuna.