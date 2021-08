F3, Spa, Prove Libere: Novalak si impone. Solo 13esimo Hauger

La FIA Formula 3 è tornata in pista questa mattina per svolgere la sessione di prove libere sul tracciato di Spa-Francorchamps e, a ottenere il miglior tempo, è stato Clement Novalak proprio sul filo di lana.

Il pilota francese del team Trident ha ottenuto il miglior tempo in 2'05"330 ottenuto a pochi istanti dallo sventolare della bandiera a scacchi, con cui la sessione di libere è terminata.

Novalak, con il suo ultimo crono, ha inferto distacchi molto pesanti a tutti gli avversari. Il primo di questi è stato il danese Oliver Rasmussen del team HWA Racelab, staccato di quasi mezzo secondo dal crono di riferimento del francese.

Dietro di lui ecco Lorenzo Colombo, uno dei pochi - appena 3 piloti - a contenere il proprio ritardo al di sotto del secondo nei confronti di Novalak. Il pilota del team Campos ha preceduto Jack Doohan, secondo pilota del team Trident. Una bella mattinata per il team italiano, capace di pazzare i propri piloti in Top 4.

Jak Crawford, primo pilota del team Hitech Grand Prix, è quinto e il primo ad avere un distacco oltre il secondo. Per 33 millesimi è riuscito a precedere Frederik Vesti (ART Grand Prix) e per 1 decimo il compagno di squadra Roman Stanek.

Alexander Smolyar ha finito ottavo davanti a Olli Caldwell, primo pilota PREMA in classifica, e Johnathan Hoggard (Jenzer Motorsport), il quale ha completato la la Top 10. Da segnalare l'uscita di pista senza conseguenze di Zdenek Chovanek, pilota all'esordio in Formula 3.

Matteo Nannini, pilota del team HWA, non è andato oltre la 12esima piazza, precedendo il leader del campionato Dennis Hauger e il monegasco Arthur Leclerc, entrambi piloti del team Prema.

Amaury Cordeel, pilota del team Campos Racing, è rimasto fermo in pista a bandiera a scacchi esposta sul rettilineo di partenza. Poi è stato messo sotto investigazione dalla Direzione Gara per non aver rispettato le indicazioni del direttore di gara proprio prima di rimanere bloccato.