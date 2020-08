F3, Spa-Francorchamps: Zendeli in pole grazie alla pioggia

E’ stata una sessione di qualifiche decisamente caotiche quella affrontata dai piloti della Formula 3 sullo splendido tracciato di Spa-Francorchamps. Una bandiera rossa prima, causata dall’uscita di pista di Belov nei minuti iniziali, e l’arrivo della pioggia poi hanno influenzato l’andamento del turno e premiato Lirim Zendeli.

Il tedesco della Trident, infatti, è stato in grado di ottenere il tempo di 2’05’’393 in occasione delle battute iniziali della sessione ed il riferimento è rimasto imbattuto a causa degli eventi citati in precedenza dato che le condizioni dell’asfalto hanno impedito a tutti di migliorarsi.

Al fianco di Zendeli scatterà dalla seconda casella Theo Pourchaire, distante dalla pole 2 decimi, mentre la seconda fila vedrà la seconda monoposto della ART Grand Prix di Smolyar partire dalla terza casella davanti al leader del campionato Logan Sargeant.

L’americano è stato bravo a far segnare subito il crono di 2’06’’079 ma anche fortunato nel non vedersi sopravanzato dagli altri rivali ed avere la possibilità domani di allungare ulteriormente in classifica in Gara 1.

Il diretto rivale in campionato di Sargeant, Piastri, scatterà infatti dall’ottava casella e sarà costretto ad una corsa tutta all’attacco per evitare che l’americano si involi verso il titolo quando al termine della stagione mancano soltanto tre round.

Viste le circostanze si può guardare con soddisfazione al risultato delle classifiche odierne in casa Prema anche considerando il nono tempo firmato Vesti ed uguale soddisfazione può essere espressa anche dal team Trident grazie al quinto riferimento firmato Beckmann in 2’06’’112.

Può tirare un sospiro di sollievo Richard Verschoor, autore del sesto tempo davanti a Lawson con un gap di 7 decimi dalla vetta, mentre la top 10 si è completata con Alex Peroni distante un secondo dal crono firmato Zendeli.