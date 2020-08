F3, Spa-Francorchamps, Gara 2: la riscossa di Sargeant

Logan Sargeant sembra aver messo una seria ipoteca sul titolo grazie al netto successo conquistato oggi in Gara 2 a Spa-Francorchamps con il quale è riuscito a riscattare la delusione di ieri.

Proprio al sabato l’americano era stato rallentato da noie al motore che lo avevano fatto retrocedere sino in ottava posizione, mentre oggi il pilota della Prema è stato assolutamente impeccabile sin dal via e senza inconvenienti tecnici è stato in grado di esprimere tutto il suo potenziale mantenendo il comando della classifica.

Al via Sargeant ha approfittato subito della pessima partenza di Liam Lawson per salire subito in seconda posizione e passare poco dopo uno spento Verschoor per conquistare il comando delle operazioni, mentre Vesti ha imitato il suo compagno di team al quarto passaggio portandosi a due secondi dall’americano.

Sargeant, nel corso delle battute finali di gara, ha lamentato un netto crollo delle performance delle sue Pirelli ed ha così consentito a Vesti di portarsi in zona DRS, ma Logan è stato magistrale a gestire la pressione del danese aumentando il margine nel secondo settore così da mettersi al riparo da ogni velleità di attacco.

L’americano ha così potuto celebrare un successo ampiamente meritato che lo conferma al vertice della classifica piloti con 159 punti, e la Prema ha potuto registrare l’ennesima doppietta stagionale che avvicina ancora di più il team italiano al secondo titolo consecutivo in Formula 3.

Vesti è apparso rinato in occasione di questo round belga, ma il campione 2019 della Formula Regional deve recriminare per la poca cattiveria messa nel tentare di chiudere il gap da Sargeant in occasione degli ultimi 5 giri di gara.

Il terzo gradino del podio è stato conquistato da un Liam Lawson bravo nell’avere la meglio su Theo Pourchaire al dodicesimo giro per poi resistere al controsorpasso del francese senza perdere la testa come già avvenuto in passato.

Il pilota del vivaio Red Bull, a meno di miracoli, è ormai fuori dai giochi per il titolo quando mancando 4 gare al termine della stagione trovandosi in quarta posizione in classifica con 111 punti.

Buona la prova disputata da un Alexander Smolyar in costante crescita. Il russo della ART Grand Prix è stato furbo nello sfruttare la sbavatura di Pourchaire in occasione del sorpasso di Lawson per poi mettersi in scia al pilota della Hitech GP senza avere però la possibilità di attaccarlo.

Pourchaire ha disputato una gara dai due volti. Molto buona nella prima fase e deludente nella seconda quando le gomme hanno ceduto di schianto.

Il francese, però, è riuscito a recuperare la quinta posizione finale grazie alla penalità di 5 secondi inflitta ad Oscar Piastri.

L’australiano oggi è sembrato davvero irriconoscibile e nonostante il mezzo tecnico a disposizione non è mai riuscito a trovare la velocità necessaria per puntare al terzo gradino del podio.

Piastri, inoltre, ha trovato in Verschoor un avversario inaspettatamente ostico e nelle battute finali ha commesso una sbavatura, andando largo al Radillon per poi sfruttare la scia e sopravanzare l’olandese, che non è passata inosservata ai commissari di gara e gli è costata 5 secondi di penalità che gli sono costati la quinta piazza.

L’australiano, complice il risultato odierno, si trova così in seconda posizione in classifica piloti ma con un gap di ben 14 punti da Sargeant.

Verschoor ha confermato tutti i suoi limiti e quelli della sua vettura anche in questa seconda gara di Spa-Francorchamps che l’ha visto partire dalla pole grazie alla griglia invertita per poi chiudere in una modesta settima posizione.

La top ten si è completata con le due Trident di Zendeli e Beckmann in ottava e nona piazza davanti alla ART Grand Prix di un opaco Fernandez.