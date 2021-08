F3, Spa: Doohan in pole sul bagnato, Hauger soffre ed è 14°

La pioggia tanto attesa è giunta proprio in avvio della sessione di qualifiche sul tracciato di Spa-Francorchamps e si è rivelata decisiva per determinare la griglia di partenza della terza gara del weekend di Formula 3.

Ad imporsi, grazie ad un tempismo perfetto, è stato Jack Doohan. Il pilota del team Trident è stato lesto nello scendere subito in pista quando la pioggia non era ancora caduta copiosamente e già nel primo tentativo è riuscito a fissare un limite inarrivabile per tutti: 2’21’’953.

C’è da dire, però, che oltre alla bravura del pilota e del team anche la fortuna ha giocato un ruolo in questa pole. Quando nei minuti finali del turno il tracciato si stava rapidamente asciugando i commissari sono stati costretti ad esporre la bandiera rossa ed interrompere in anticipo la sessione a causa dell’uscita di pista di van der Helme che ha così impedito a tutti i rivali dell’australiano di insidiare il suo crono.

Ad essere beffati sono stati Victor Martins ed Alex Smolyar. Il francese ha anche subìto un impedimento da parte di Vesti finito sotto la lente di ingrandimento dei commissari e si è dovuto accontentare del secondo crono con 7 decimi di ritardo da Doohan, mentre il russo della ART Grand Prix, autore del migliore T1 e T3, ha perso la possibilità di insidiare la pole con un secondo settore per nulla convincente.

In casa MP Motorsport si può celebrare un sabato positivo grazie al quarto crono firmato Caio Collet. Il brasiliano ha ottenuto quale miglior tempo il riferimento di 2’22’’736 ed ha preceduto di pochi centesimi un Logan Sargeant sempre tra i protagonisti nonostante un mezzo non al livello dei migliori.

Il team Trident è riuscito a portare tutte e tre le vetture in top 10 grazie al sesto crono firmato Novalak ed all’ottavo ottenuto da David Schumacher. I due sono separati nella classifica dei tempi da Vesti autore del settimo riferimento in 2’23’’268 ma a rischio di sanzione qualora i commissari dovessero giudicarlo punibile per aver ostacolato Martins.

Stupisce Hoggard, bravissimo nell’ottenere il nono crono con la vettura del team Jenzer in 2’23’’785, mentre Stanek ha chiuso alle sue spalle con un ritardo di 1’’8 dalla pole.

Fuori dai primi 10 tutte e tre le monoposto del team Prema. Arthur Leclerc è stato il miglior portacolori della scuderia italiana con il dodicesimo crono, mentre il leader del campionato, Dennis Hauger, ha sofferto un set up per nulla soddisfacente e non è riuscito a fare meglio del quattordicesimo tempo.

Dalla pole di Gara 1 scatterà il nostro Lorenzo Colombo, oggi dodicesimo ed in cerca di riscatto dopo la vittoria negata dai commissari in occasione dello scorso appuntamento dell’Ungheria.