F3, Sochi: prova di forza per Doohan in qualifica

I problemi di transponder che hanno afflitto più monoposto nel corso della sessione di qualifiche della F3 a Sochi hanno in un primo momento fatto sì che la pole fosse attribuita a Clement Novalak. In realtà, dopo un accurata analisi dei cronologici, gli organizzatori della serie hanno rivisto la griglia di partenza ed assegnato la pole a Jack Doohan.

La notizia fa respirare il pilota australiano, originariamente beffato nel finale dal compagno di team. Doohan, infatti, con questo risultato rosicchia quattro punti in classifica ad Hauger e mette ulteriore pressione al norvegese della Prema.

Il leader del campionato non è riuscito a trovare il giro perfetto nonostante nelle Libere avesse fatto vedere un grande potenziale ed in Gara 3 dovrà prendere il via dalla nona casella.

Tra le due Trident in prima fila e la Prema di Hauger ci saranno numerosi piloti pronti a mettersi in luce nell’ultimo appuntamento stagionale. A stupire è stato senza dubbio Jonathan Hoggard.

Il britannico del team Jenzer ha chiuso con il terzo crono in 1’54’’687 precedendo di 2 centesimi un Vesti desideroso di riscattare a Sochi un 2021 al di sotto delle aspettative, mentre alle spalle del pilota del vivaio Mercedes ha ottenuto un sorprendente quinto tempo Juan Manuela Correa.

Il pilota della ART Grand Prix, nonostante le ovvie difficoltà fisiche, è riuscito a precedere un Lorenzo Colombo che in questo finale di stagione sta finalmente mettendo in luce il proprio talento emerso con forza negli scorsi anni in Formula Renault Eurocup.

Smolyar e Collet prenderanno il via dalla quarta fila davanti ad Hauger. Il norvegese dovrà fare attenzione ad un Jak Crawdord che nulla ha da perdere e proverà ad impressionare Helmut Marko dopo un 2021 pieno di troppi alti e bassi.

La pole di Gara 1 è andata invece a Victor Martins. Il francese è stato autore del dodicesimo tempo in qualifica, ma dovrà fare attenzione ad un Logan Sargeant come sempre mastino.

La prima gara del weekend di Formula 3 è stata anticipata a questo pomeriggio a causa delle avverse condizioni meteo previste per domani. I piloti si troveranno in griglia alle 16:25 ora italiana.