F3, Sochi: Novalak soffia la pole a Doohan allo scadere

Quella per la pole di Gara 3 è stata una lotta tutta interna al team Trident. Clement Novalak e Jack Doohan hanno letteralmente monopolizzato la sessione scambiandosi ripetutamente il primo posto nella classifica dei tempi ed alla fine è stato il britannico ad avere la meglio per un soffio.

Novalak è riuscito ad imporsi nei secondi conclusivi della sessione con il crono di 1’54’’514 beffando per pochi millesimi il compagno di team e strappando all’australiano 4 punti preziosi per tenere ancora accese le speranze di Doohan di titolo.

Per il team Trident, tuttavia, questo risultato è ottimo in relazione alla classifica riservata ai team, specie considerando le difficoltà vissute oggi dai piloti del team Prema.

Il migliore in classifica è stato Dennis Hauger, ma il leader del campionato ha sofferto più del previsto e non è riuscito a fare meglio del settimo crono, mentre Leclerc e Caldwell hanno chiuso rispettivamente con il dodicesimo ed il diciassettesimo tempo.

Il norvegese potrà così scattare dalla terza fila in una Gara 1 anticipata a questo pomeriggio alle 16:25 a causa delle incerte condizioni meteo di domani, mentre Doohan prenderà il via dalla casella numero 11 e sarà costretto ad una corsa tutta all’attacco.

Sorprendete la prestazione di Jonathan Hoggard. Il pilota del team Jenzer, apparso in netta crescita in questo finale di stagione, ha ottenuto il terzo crono in 1’54’’687 e domenica potrà prendere il via dalla terza casella davanti ad un Vesti ritrovato.

Da applausi il quinto tempo ottenuto da Juan Manuel Correa. Il pilota della ART Grand Prix, nonostante le ovvie difficoltà fisiche, è riuscito a fermare il cronometro sull’1’54’’755 e per pochi millesimi è stato in grado di mettersi davanti ad un Caio Collet apparso subito in grande feeling con il circuito russo.

Bene anche la sessione disputata da Jak Crawford alla ricerca di un finale di stagione consistente dopo troppi alti e bassi. L’americano prenderà il via di Gara 3 dalla casella numero 8 grazie al crono di 1’54’’853, 6 millesimi più rapido di un mastino come Logan Sargeant.

Victor Martins ha completato la top ten, ed ha anche vissuto qualche brivido di troppo quando Simmons ha rischiato di andargli addosso, mentre Roman Stanek condividerà la prima fila di Gara 1 con Arthur Leclerc.