F3, Silverstone: Sargeant firma la pole. Piastri, giornata nera

La prima sentenza del venerdì di Silverstone per il 70° compleanno della Formula 1 arriva della qualifiche di F3. Una sessione di prove ufficiali tirata ed intensa, condensata in pochi minuti nel finale, dopo una ripartenza segnata dall’ennesimo problema tecnico occorso al leader di campionato, Oscar Piastri.

L’australiano, parte del programma giovani Renault, dopo aver dovuto parcheggiare la sua vettura nelle libere del mattino, è stato prima spinto dai commissari in ingresso pit-lane a metà delle qualifiche, ed ha poi chiamato la rossa dopo essere rimasto fermo nel secondo settore per un problema elettrico.

La pole l’ha conquistata invece il suo compagno statunitense, Logan Sargeant che dopo aver condotto la seconda parte della sessione, si è issato nuovamente in vetta nell’ultimo giro in 1'45"063, precedendo di due decimi Liam Lawson, che già lo scorso fine settimana si era messo in mostra vincendo la Feature Race.

Seconda fila dello schieramento per la gara di domani per l’idolo locale, Jake Hughes del team HWA ed uno dei più esperti nella serie, che sarà affiancato dalla seconda vettura di casa Prema in classifica, quella del danese Frederik Vesti, campione in carica della Formula Regional European.

Matteo Nannini, quattordicesimo, è il migliore degli italiani, mentre David Beckmann, alfiere Trident che aveva ottenuto il miglior tempo nelle libere, non è andato oltre l’ottava prestazione.