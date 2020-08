F3, Silverstone, Gara 2: Smolyar rompe il ghiaccio

Alexander Smolyar è finalmente riuscito a conquistare la prima vittoria in Formula 3. Il pilota russo della ART Grand Prix aveva già sfiorato nei passati appuntamenti l’incontro con il successo, ma vari episodi sfortunati l’avevano privato del primo gradino del podio.

Oggi, invece, Smolyar è stato semplicemente perfetto dominando la seconda gara del weekend di Silverstone dal primo all’ultimo giro, ma sul suo successo pende una indagine dei commissari.

Il russo, infatti, si è difeso con i denti da un David Beckmann in pressing costante per tutti e 20 i giri ma le manovre di zig zag sul rettilineo dell’Hangar non sono passate inosservate agli occhi della direzione gara che ha deciso di mettere sotto investigazione le manovre ripetute più volte.

In attesa di conoscere la decisione dei commissari, Smolyar ha potuto festeggiare sul gradino più alto del podio precedendo un Beckmann che ha provato in tutti i modi ad indurre in errore il pilota della ART Grand Prix.

Il tedesco del team Trident, però, non ha avuto vita facile perché per tutta la gara ha anche dovuto controllare negli specchietti la Carlin di un Novalak vera e propria spina nel fianco per tutti e 20 i giri.

Molto ridotti i distacchi tra i primi cinque. Alex Peroni ha chiuso in quarta posizione ad 1’’7 dalla vetta, ma il pilota del team Campos non è mai apparso seriamente in grado di lottare per uno dei tre gradini del podio, mentre alle spalle dell’australiano troviamo gli unici due piloti della Prema giunti al traguardo.

Frederik Vesti ha centrato la quinta piazza al termine di una gara comunque opaca. Il campione in carica della Formula Regional 2019, infatti, non è mai stato in grado di provare un affondo nei confronti di Peroni e se paragonate alle quelle di Sargeant e Piastri le sue performance sembrano già plafonate.

L’americano, invece, è stato bravo a risalire dall’ottava posizione di partenza sino alla sesta dopo aver avuto la meglio di Verschoor prima e di Lawson poi, ma nel finale ha dovuto alzare bandiera bianca dopo aver chiesto davvero tutto alle proprie Pirelli.

Lawson, dopo il successo di Gara 1, avrebbe dovuto provare qualcosa in più per approfittare del ritiro di Piastri e ridurre lo svantaggio in classifica, ma il pilota della Hitech GP ha sofferto più del dovuto in questa seconda gara del weekend e nel finale ha dovuto controllare un Pourchaire in rimonta e sempre più minaccioso.

Richard Verschoor e Jake Hughes hanno completato la top ten, mentre come anticipato in precedenza Oscar Piastri è stato costretto al ritiro.

L’australiano della Prema non è stato incisivo al via e nelle prime fasi di gara è stato anche forzato fuori pista da un Pourchaire fin troppo aggressivo.

Piastri, poi, è rientrato ai box dopo aver accusato l’ennesimo incredibile problema al DRS con l’alettone rimasto aperto ed ha così dovuto abbandonare ogni possibilità di raccogliere punti in Gara 2.

Al termine del primo round di Silverstone l’australiano comanda ancora la classifica piloti con 94 punti davanti a Sargeant a quota 83, mentre Beckmann segue in terza posizione a quota 61,5.