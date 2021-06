F3: si cambia in Jenzer. Fuori Chovet e dentro Hoggard

Dopo appena un round è già tempo di cambiamenti per il team Jenzer. La scuderia svizzera, infatti, ha annunciato la new entry che prenderà il posto di Pierre Louis Chovet già dal prossimo appuntamento del Paul Ricard.

Si tratta di Jonathan Hoggard, prospetto davvero molto interessante nel panorama automobilistico britannico.

Vincitore del premio Aston Martin Autosport BRDC Young Driver of the Year 2019, Hoggard ha partecipato ad entrambi i test post-stagionali andati in scena lo scorso anno a Barcellona e Jerez, ma non ha poi avuto modo di prendere parte né ai test pre-stagionali né al round di apertura del campionato.

"Questo accordo è arrivato in modo inaspettato ed è successo tutto così in fretta", ha dichiarato Hoggard. "Ho lavorato per questa opportunità per anni e darò il mio meglio dal Paul Ricard in poi".

Il team principal Andreas Jenzer ha voluto dare il benvenuto al nuovo arrivo evidenziando le inevitabili difficoltà che Hoggard potrà affrontare.

"Mettere un nuovo pilota a bordo dopo tutti i test ufficiali e il primo round del campionato è sempre impegnativo, ma abbiamo fiducia nel fatto che Johnathan sarà completamente coinvolto nello sfruttare al massimo questa opportunità".

I piloti di Formula 3 torneranno in pista per il secondo appuntamento della stagione il prossimo weekend sul tracciato del Le Castellet.