F3 | Gregoire Saucy correrà con ART nel 2022

Gregoire Saucy ha annunciato la il passaggio in F3 con il team ART venerdì, dopo aver stabilito il miglior tempo dei tre giorni di test post-stagionali a Valencia per ART all'inizio di questa settimana. Lo svizzero ha già corso con ART nella Formula Renault Eurocup 2020, prima di rimanere con l'azienda francese per disputare il nuovo campionato di Formula Regional che ha unito l'Eurocup e il campionato rivale di Formula Regional. Ha poi conquistato il titolo con 10 podi, tra cui otto vittorie.

“Sono onorato e felice di continuare l'avventura con una squadra fantastica come ART Grand Prix – ha detto Saucy – Questo è un bel proseguimento dopo il nostro grande 2021. Conosco la squadra e come lavora, e questo sarà un aspetto molto prezioso per preparare la prossima stagione. Vorrei ringraziare i miei sponsor per questa opportunità. Il test di Valencia è andato molto bene, anche se ho avuto moltissimi nuovi parametri su cui lavorare. Detto questo, è troppo presto per fissare degli obiettivi per me stesso”.

Grégoire Saucy, ART Grand Prix Photo by: Formula Motorsport Ltd

Durante i test di questa settimana, Saucy ha detto che il passaggio alla F3 si è dimostrato finora più facile di quanto pensasse, avendo provato la nuova monoposto meno di 24 ore dopo aver vinto il suo titolo a Monza domenica. È stato il più veloce il terzo giorno, stabilendo il miglior tempo complessivo, e secondo nei primi due giorni, dietro Jack Doohan (Van Amersfoort Racing) e Jak Crawford (Prema) rispettivamente. Il 21enne ha precedentemente corso in ADAC F4, conquistando due podi nel 2019, e in F4 Italy, finendo 11esimo nel 2018 con il team Jenzer Motorsport.

Il team manager Sebastien Philippe ha aggiunto: “Dopo due anni di fruttuosa collaborazione, che si è conclusa con la conquista del primo titolo nella storia del campionato europeo di Formula Regional da parte di Alpine nel 2021, ART Grand Prix voleva fare un altro passo avanti con Greg. Ha mostrato tutta la portata del suo talento e della sua maturità nel 2021 e, oltre a questo, abbiamo imparato a conoscerci e ad apprezzarci sia a livello personale che sportivo. Sono felice e impaziente di scrivere questo nuovo capitolo della nostra collaborazione”.