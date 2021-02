F3: rinviati i test di Jerez causa restrizioni sui viaggi

Le prove erano programmate per il 25-26 febbraio, ma gli organizzatori hanno dovuto seguire le indicazioni del Ministero della Salute spagnolo, che fino al 2 marzo non consentirà l'ingresso nel paese a chi arriva dalla Gran Bretagna.

Fra questi ci sono i team Carlin ed Hitech Grand Prix, che hanno tre auto a testa in griglia, per cui i responsabili della serie hanno emesso il seguente comunicato.

“I primi test del 2021, programmati per il 25-26 febbraio a Jerez de la Frontera, in Spagna, saranno posticipati. Questo perché c'è una restrizione per chi proviene dal Regno Unito fino al 2 marzo, come imposto dal Ministero della Salute locale".

"Ciò rende impossibile a Carlin ed Hitech Grand Prix, oltre a diversi piloti britannici, di partecipare alla due giorni di prove, dunque si è scelto di rinviare il tutto a data che verrà resa nota a breve".

La F3 ha in programma anche le prove a Barcellona (16-17 marzo) e Red Bull Ring (3-4 aprile), con la pista catalana che al momento non correrebbe gli stessi rischi di Jerez essendo fissata più avanti.

La stagione dovrebbe invece iniziare il 7-9 maggio in occasione del GP di Spagna.

Ecco intanto come sarà formata la griglia di partenza.