F3 | Reece Ushijima è il primo pilota VAR per il 2022

Il Van Amersfoort Racing ha annunciato il nome del primo pilota che sarà schierato nella stagione di debutto del team olandese in Formula 3: Reece Ushijima.

Il diciannovenne americano, reduce da una più che positiva stagione in Formula 3 britannica, sarà impegnato in un salto di categoria davvero impegnativo, ma ha già dimostrato in occasione dei test di fine stagione andati in scena a Valencia di poter affrontare con questo impegno.

Come detto, Ushijima nel 2021 ha corso nel campionato di F3 britannica chiudendo al quarto posto in classifica con un bottino di due vittorie, tre pole e sette podi.

“Essere in pista con un team di così grande esperienza e di successo come il Van Amersfoort Racing è un grande privilegio. Aver già visto in occasione dei test di fine stagione quanto tutti siano motivati e quanto lavorino duramente mi fa ben sperare per ciò che possiamo ottenere quest’anno”.

“Sono consapevole che potrebbe essere una stagione difficile, visto che sia io che il team saremo debuttanti in Formula 3, ma sono certo che con la nostra determinazione potremo ottenere qualcosa di speciale”.

Rob Niessink, CEO di Van Amersfoort Racing, ha aggiunto: “Abbiamo lavorato per la prima volta con Reece in occasione dei test di fine stagione a Valencia e siamo rimasti impressionati. Per entrambi sarà la prima volta con questa vettura e sicuramente ci sarà molto da imparare, ma la sua determinazione ci ha contagiato”.

“La sua interazione con il team ci ha colpito ed ha mostrato di imparare alla svelta. I progressi che ha compiuto in occasione dei due giorni di test che ha svolto con noi sono un segnale chiaro del suo potenziale”.

“Stiamo preparando il nostro debutto in questa categoria nei minimi dettagli e siamo assolutamente entusiasti di iniziare il mese prossimo”.