F3, Red Bull Ring, Gara 1: prova di forza di Piastri

E’ iniziata nel segno di Oscar Piastri la stagione 2020 della Formula 3. Il pilota del team Prema è stato infatti l’autentico dominatore della prima gara dell’anno mettendo in mostra tutto il talento già visto nel 2019 quando è riuscito ad imporsi in Formula Renault Eurocup.

Piastri ha posto le basi della vittoria già in partenza quando è riuscito ad approfittare del pessimo spunto del poleman Fernandez.

Lo spagnolo, infatti, è scattato al rilento dalla prima casella e quando è arrivato alla prima curva ha impostato la traiettoria come se fosse da solo in pista andandosi a scontrare con Piastri al suo interno.

Il pilota della Prema, in questa occasione, è stato fortunato a non riportare alcun danno all’ala anteriore e dopo essere uscito indenne dallo scontro ha subito messo nel mirino la Trident di Lirim Zendeli per superarla pochi metri dopo.

Da quel momento Piastri è stato un autentico rullo compressore ed ha creato subito un margine di sicurezza sul resto degli inseguitori che gli ha consentito di tagliare il traguardo con un margine di 1’’6 sul compagno di team Logan Sargeant.

L’americano ha pagato il fatto di essere riuscito a superare Zendeli soltanto al quinto passaggio concedendo così a Piastri di creare un margine di sicurezza e soltanto nei giri finali ha chiesto il massimo alle proprie gomme ed alla propria vettura senza, però, avere la possibilità di avvicinare Piastri.

Il terzo gradino del podio è stato invece conquistato in maniera inattesa da Alex Peroni. L’australiano, che lo scorso anno era stato protagonista di un tremendo incidente a Monza, è stato autore di una rimonta furiosa dall’ottava posizione in griglia e grazie al caos iniziale innescato da Fernandez è riuscito a risalire sino in terza posizione.

Il pilota del team Campos ha pressato per tutti e 24 i giri di gara Logan Sargeant, ma l’americano non ha mai commesso una sbavatura e Peroni ha dovuto alzare bandiera bianca quando il pilota del team Prema ha pestato forte sul gas nei giri conclusivi.

Prestazione in chiaroscuro quella del terzo portacolori Prema, Frederik Vesti. Il campione 2019 della Formula Regional ha impiegato ben 9 giri per avere la meglio su Lirim Zendeli ed una volta messosi davanti alla Trident del tedesco ha iniziato a spingere per cercare di recuperare terreno su Peroni.

Quando è giunto alle spalle dell’australiano, però, non ha mai trovato lo spunto decisivo per tentare un sorpasso e si è così dovuto accontentare di chiudere mestamente in quarta piazza davanti proprio a Zendeli.

Da applausi la rimonta compiuta da Liam Lawson. Il pilota del vivaio Red Bull aveva chiuso le qualifiche con il dodicesimo crono, ma in gara ha tirato fuori lo sguardo della tigre ed ha lottato senza timore per risalire sino alla sesta posizione e diventare così il migliore dei piloti della Hitech GP impegnati in pista.

Ci si attendeva decisamente qualcosa di più da parte di David Beckmann dopo l’ottimo esordio nelle libere, ma il pilota del team Trident è apparso il lontano parente di quello visto due stagioni fa quando al volante della monoposto della scuderia italiana era in grado di fare il bello ed il cattivo tempo.

Beckmann ha faticato più del previsto per chiudere in settima posizione davanti ad un opaco Richard Verschoor, mentre alle spalle del vincitore del GP di Macao si è messo in luce un rookie decisamente atteso come Alexander Smolyar.

Il russo domani avrà la possibilità di mettersi in luce in Gara 2 grazie alla partenza dalla seconda casella in griglia al fianco del poleman Clement Novalak, oggi decimo.