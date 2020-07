F3, Red Bull Ring: Fernandez soffia la pole a Zendeli allo scadere

Dopo le sofferenze patite nella passata stagione il team ART Grand Prix sembra aver iniziato questo strano 2020 nel modo giusto. Sebastian Fernandez, infatti, è riuscito a conquistare sul finale della sessione la prima pole dell’anno strappando il primato cronometrico ad uno strepitoso Lirim Zendeli.

Il pilota spagnolo è riuscito ad ottenere il diritto di partire dalla prima casella in griglia grazie al crono di 1’19’’429 beffando per poco meno di 3 centesimi il portacolori del team Trident apparso davvero a proprio agio con la monoposto del team Trident sui saliscendi del tracciato del Red Bull Ring.

La seconda fila è stata monopolizzata dal team Prema, ma nell’atteso duello tra Vesti e Piastri si è inserito a sorpresa Logan Sargeant.

L’americano è stato in testa nei minuti iniziali della sessione per poi non riuscire a migliorarsi e chiudere con il quarto crono di giornata, mentre il campiona in carica della Formula Renault Eurocup 2019 ha centrato il terzo crono in 1’19’’564.

Ci si attendeva qualcosa di più, invece, da Vesti. Il vincitore della Formula Regional della passata stagione però non è stato in grado di fare meglio del sesto tempo in 1’19’’676 ed ha anche commesso un errore in ingresso dell’ultima curva perdendo il controllo della propria monoposto e costringendo i commissari a sventolare le doppie bandiere gialle.

Davanti a Vesti prenderà il via dalla quinta casella un veterano della serie come Jake Hughes che in Austria ha fatto valere tutta la propria esperienza accusando un ritardo di soli 189 millesimi dalla vetta, mentre la quarta fila vedrà scattare dalla settima posizione David Beckmann.

Il tedesco, che sembra esprimersi al meglio solo quando si trova al volante di una monoposto del team Trident, aveva tutte le carte in regola per centrare la pole ma non ha mai trovato il giro perfetto nella seconda metà della sessione ed ha così chiuso con un ritardo di 264 millesimi dal crono firmato Fernandez.

Alle spalle del tedesco, dall’ottava casella, scatterà un ritrovato Alex Peroni mentre Richard Verschoor e Roman Stanek hanno completato la top ten.

Sono stati molti i nomi attesi che hanno deluso in questo primo turno di qualifiche stagionali. Dennis Hauger, infatti, non è riuscito a fare meglio del sedicesimo tempo davanti a Max Fewtrell, mentre Theo Pourchaire ha faticato più del previsto ottenendo il ventesimo riferimento.

In difficoltà anche gli unici tre piloti italiani in griglia con Nannini 18°, Malvestiti 19° e Deledda 27°, mentre Sophia Floersch ha chiuso decisamente lontano dai primi con il 28° crono ed un gap dalla vetta di 1’’8.