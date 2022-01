F3 | Prema completa la line-up con l'ingaggio di Crawford

Dopo aver annunciato il nome di Oliver Bearman e quello di Arthur Leclerc, in Prema Racing mancava soltanto l’ultimo tassello per completare lo schieramento di piloti che daranno l’assalto al titolo di Formula 3 nel 2022.

Il mistero è stato svelato questa mattina quando la scuderia italiana ha comunicato di aver ingaggiato Jak Crawford. Il pilota statunitense classe 2005 è uno dei prospetti più interessanti del vivaio Red Bull e si era già messo in luce nel 2020 ben figurando sia in F4 italiana che in quella tedesca.

Per Crawford, però, il passaggio in Formula 3 la passata stagione è stato tutt’altro che semplice ed ha concluso la stagione con un bottino di 45 punti ed il tredicesimo posto in classifica.

Alla luce dell’ingaggio in Prema, sembra che la Academy Red Bull voglia provare a ripercorrere con Crawoford la stessa strada seguita con Hauger lo scorso anno. Anche il norvegese aveva faticato ad esprimersi ad alti livelli al primo anno in F3 con la Hitech GP, mentre quando ha vestito i colori del team italiano è tornato il rullo compressore ammirato nel 2019 in F4 italiana.

Che Crawford sia un talento da tenere d’occhio è evidente anche alla luce dei risultati ottenuti nel 2021 in Euroformula Open. L’americano, infatti, ha affiancato questo campionato a quello di Formula 3 e nonostante abbia dovuto saltare alcuni appuntamenti è riuscito a chiudere la stagione in terza posizione in classifica portando a casa ben 8 successi.

"Sono davvero entusiasta di unirmi a Prema per la mia seconda stagione di FIA F3 e di partecipare al campionato asiatico di Formula Regional con loro” ha dichiarato Crawford. “Sono molto impaziente di ripartire da ciò che ho imparato l'anno scorso nella mia stagione da rookie, e sperando di emulare il successo che altri piloti hanno avuto con la squadra in passato”.

A dare il benvenuto nella squadra al pilota americano è stato il team principal Rene Rosin: “Abbiamo sempre tenuto d'occhio Jak. Si è affermato come uno dei piloti più promettenti fin dai suoi inizi in Formula 4, e finalmente avremo la possibilità di lavorare insieme”.

“Sono sicuro che c'è abbastanza potenziale per puntare in alto per il 2022. Abbiamo già avuto la possibilità di lavorare con lui nei test, e non vediamo l'ora di continuare questo processo nella Formula Regional Asian Championship. Sono altrettanto felice di continuare il nostro lavoro con il Red Bull Junior Team per sviluppare la prossima generazione di piloti di alto profilo".