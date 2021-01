F3: Prema, Carlin e Jenzer annunciano i piloti

Il campionato FIA F3 2021 inizierà in occasione del Gran Premio di Spagna di Formula 1 a Barcellona dal 7 al 9 maggio. Nel frattempo, le squadre si stanno preparando per l’inizio della stagione annunciando le proprie line-up. Prema ha annunciato l’ingaggio di Olli Caldwell, mentre il team Jenzer Motorsport punta ancora su Calan Williams. Jonny Edgar sarà invece il pilota del team Carlin.

Olli Caldwell si prepara con il team Prema per la sua seconda stagione in campionato, dopo aver registrato quattro piazzamenti nella top ten, arrivando al 16esimo posto in classifica al volante della Trident Racing nel suo anno da esordiente. Caldwell si unirà a Prema per un test di due giorni sul circuito spagnolo di Jerez il 25-26 febbraio.

Caldwell non è nuovo nel team Prema, avendo chiuso il Campionato Italiano di Formula 4 del 2018 in terza posizione, prima di passare al Campionato Europeo Regionale di Formula la stagione successiva. Il suo ritorno nella squadra italiana per il 2021 lo vedrà schierato al fianco di Arthur Leclerc, il fratello minore del pilota di Formula 1 della Ferrari Charles, e del diciassettenne junior della Red Bull Dennis Hauger.

"Sono davvero entusiasta di annunciare che gareggerò con Prema nel Campionato FIA F3 del 2021 - afferma Caldwell - Dopo aver gareggiato con la squadra nei campionati precedenti, non vedo l'ora di mettere a frutto ciò che ho imparato dal mio anno di esordienti e continuare la nostra storia insieme nella FIA F3".

Prema è stata la squadra da battere nella FIA F3 negli ultimi anni, guidando Robert Schwartzman e Oscar Piastri ai titoli di campione rispettivamente nel 2019 e nel 2020. La squadra ha conquistato il titolo squadre lo scorso anno con l'aiuto delle vittorie di tutti e tre i suoi piloti Piastri, Logan Sargeant e Frederik Vesti.

Il direttore del team Prema, Rene Rosin, ritiene che Caldwell si dimostrerà un buon candidato per la squadra quest'anno.

"Non vediamo l'ora di riaccogliere Olli nella famiglia Prema - ha detto Rosin - Avendo lavorato con lui in passato, sappiamo che ha un approccio intelligente e che può adattarsi rapidamente, cosa che ci aspettiamo sia un'abilità chiave per la difficile stagione che lo attende. Inoltre, conosce la nostra etica del lavoro e il nostro approccio, quindi è sicuramente un buon candidato per il 2021. E' sempre bello vedere giovani piloti evolvere insieme a noi nel corso della loro carriera, e siamo sicuri che Olli continuerà a migliorare in questa stagione”.

Non solo Prema, il team Jenzer Motorsport ha annunciato il proprio pilota: sarà ancora una volta Calan Williams a guidare la monoposto del team svizzero. L’australiano disputerà la sua seconda stagione in F3 dopo un esordio in cui non è riuscito a raccogliere punti. Nei test post-stagione però ha mostrato un gran ritmo e anche nel 2021 formerà parte della squadra.

“Non vedo l'ora di competere un'altra stagione con Jenzer – afferma Williams – Ci sono state alcune volte in cui abbiamo mostrato il potenziale nel 2020. Abbiamo iniziato i nostri preparativi per il 2021 nei recenti test di Barcellona e Jerez molto fortemente, quindi non vedo l'ora di cosa possiamo ottenere insieme”.

“Le prime gare sono molto importanti. Vuoi essere davanti, avere delle buone prestazioni e ottenere dei punti in classifica. È importante non solo per la fiducia del pilota, ma anche per la squadra. Credo che quest'anno sarà un anno forte, c'è molta fiducia e convinzione dopo i test, ma sia io che Jenzer stiamo lavorando duramente per estrarre il massimo delle prestazioni che possiamo”.

Infine, il team Carlin punta quest’anno sul neo-campione ADAC Formula 4, Jonny Edgar. Il giovane britannico passa in F3 dopo una grande stagione in cui ha conquistato sei successi, sei pole position e 11 podi. Edgar ha già provato la monoposto di F3 nel test post-stagione dello scorso ottobre, che si sono svolti a Jerez de la Frontera.

“Sono entusiasta di entrare a far parte di Carlin e di partecipare al Campionato FIA di F3 in questa stagione – dichiara Edgar – So che ci sarà molto lavoro da fare, ma è una serie così prestigiosa e nel calendario di supporto alla F1, è dove ogni pilota punta a correre. Sono molto grato per il continuo supporto di Helmut Marko e del team Red Bull Junior, che lo rendono possibile”.

“Ho sperimentato la vettura FIA F3 nei test di fine stagione alla fine dello scorso anno e ho apprezzato molto l'aumento di potenza e di tecnicità della vettura, che è un vero e proprio passo avanti rispetto a quello a cui sono abituato. Da allora, mi sono anche divertito nell'officina di Carlin e mi sembra che abbiamo già iniziato a lavorare bene insieme. Non vedo l'ora di tornare in macchina quando a febbraio inizieranno i test pre-campionato”.