F3, Paul Ricard: Vesti torna a ruggire e conquista la pole

Frederik Vesti è tornato. Il pilota della ART Grand Prix, considerato uno dei favoriti per il successo finale, dopo l’opaco weekend di Barcellona è riuscito a riscattarsi al Paul Ricard conquistando di forza la pole per Gara 3.

Vesti ha ottenuto il miglior crono senza ottenere parziali record in nessun settore, ma mettendo insieme un giro estremamente pulito che gli ha consentito di fermare il cronometro sul riferimento di 1’50’’882 e diventare l’unico pilota in grado di scendere sotto il muro dell’1’51’’.

Chi ha dovuto masticare amaro è senza dubbio Dennis Hauger. Il leader del campionato, dopo aver brillato nelle Libere, si è dovuto accontentare del secondo crono con un gap di 1 decimo da Vesti. Hauger ha provato nell’ultimo tentativo a strappare la pole al danese, ma non è riuscito assolutamente a migliorarsi.

La seconda fila si aprirà con Victor Martins che scatterà dalla terza casella. Il francese si è esaltato sul tracciato di casa ed ha confermato di essere uno dei migliori interpreti sul giro secco. Adesso, però, dovrà dimostrare di avere un ottimo passo anche in gara e di aver compreso la gestione delle Pirelli.

Al fianco di Martins prenderà il via dalla quarta posizione Jack Doohan. Il pilota del team Trident ha confermato anche al Paul Ricard di aver trovato un ottimo feeling con la monoposto della scuderia italiana ed ha chiuso la sessione con il crono di 1’51’’165 ed un gap di soli 2 decimi dalla pole.

Anche la terza fila vedrà una alternanza MP Motorsport – Trident. Caio Collet ha infatti firmato il quinto tempo in 1’51’’187 piazzandosi per pochi decimi davanti Clemente Novalak, mentre la quarta fila vedrà scattare dalla settima ed ottava casella Alexander Smolyar e Ayumu Iwasa.

Se il crono del russo non ha fatto notizia, ha invece stupito la performance del giapponese del vivaio Red Bull in grado di chiudere il turno come miglior portacolori della Hitech GP anche se con un ritardo dal tempo firmato Vesti di 6 decimi.

Decisamente positiva la sessione di qualifiche di Juan Manuel Correa. Il pilota della ART Grand Prix, fresco di firma con la Sauber Academy, ha ottenuto il nono crono in 1’51’’503 precedendo per appena 22 millesimi un Logan Sargeant sempre presente.

Peccato per Matteo Nannini, costretto nei secondi finali al tredicesimo tempo dopo aver commesso un errore nell’ultimo tentativo a disposizione che avrebbe potuto consentirgli di entrare in top 10, mentre Lorenzo Colombo ha chiuso la sessione con il diciottesimo tempo.

Sfortuna, infine, per Arthur Leclerc costretto ad alzare bandiera bianca nelle battute iniziali a causa di un contatto che ha messo K.O. la sospensione anteriore sinistra della sua Prema ed obbligato la direzione gara ad esporre la bandiera rossa.