F3 | O'Sullivan debutta con Carlin, Frederick passa in Hitech GP

Giornata di annunci in Formula 3. Sono Zak O’Sullivan e Kaylen Frederick gli ultimi due piloti che andranno a disputare la stagione 2022 della terza categoria.

Per O’Sullivan si tratta di un debutto assoluto nella serie. Il pilota inglese è stato infatti annunciato da Carlin ed arriva nel team del patron Trevor forte del titolo conquistato nel 2021 nella F3 Britannica con un bottino di 7 successi e 14 podi in 24 gare.

Per O’sullivan, tuttavia, la promozione in Formula 3 non è stata l’unica novità. Il pilota inglese, infatti, è stata anche inserito nella Williams Driver Academy ed affiancherà lo statunitense Logan Sargeant.

“Sono lieto di continuare la mia collaborazione con Carlin e passare con loro in Formula 3” ha dichiarato O’Sullivan che ha già avuto modo di guidare una delle monoposto della serie in occasione dei test post stagionali di Valencia.

“Sarà il mio terzo anno con il team e sono impaziente di affrontare questa sfida. Voglio ringraziare Trevro e la squadra per il supporto costante che mi hanno sempre dato”.

Il team principal Trevor Carlin ha aggiunto: “Credo sia chiaro che la Williams abbia riconosciuto il talento ed il potenziale che anche noi abbiamo visto in Zak e siamo felici che abbia deciso di proseguire con noi per il suo debutto in Formula 3”.

“Abbiamo disputato due stagioni ricche di successi e sappiamo perfettamente gli sforzi e la dedizione che Zak ha compiuto. Sono certo che adotterà lo stesso approccio anche quest’anno”.

Per Kaylen Frederick, invece, il 2022 rappresenterà il secondo anno nella categoria. Dopo aver debuttato nella serie nel 2021 con il team Carlin, il diciannovenne americano ha deciso di proseguire in Formula 3 legandosi al team Hitech GP dove troverà l’atteso Isack Hadjar.

Frederick ha già avuto modo di conoscere l’ambiente della Hitech GP in occasione della tre giorni di test di fine stagione a Valencia.

“Sono emozionato di correre con Hitech GP nel 2022. La squadra ha delle ottime fondamenta per arrivare al successo ed è presente in numerosi campionati. Abbiamo avuto un’ottima sessione di test a Valencia e continueremo a rafforzare il nostro rapporto. Non vedo l’ora che inizi la stagione”.