F3, Mugello: l'ultima pole è di Lirim Zendeli

L’ultima sessione di qualifiche della stagione 2020 della Formula 3 è stata decisamente combattuta ed ha visto Lirim Zendeli ottenere il giro più veloce con il tempo di 1’35’’328.

Il tedesco della Trident è stato assolutamente perfetto sui saliscendi del Mugello massimizzando il potenziale tecnico della sua vettura soprattutto in occasione del secondo tentativo quando ha montato gomme fresche.

Il secondo tempo è stato fatto segnare da Logan Sargeant, distante soltanto 4 centesimi da Zendeli, ma l’americano domani dovrà scattare dalla quinta casella a causa della penalizzazione rimediata al termine di Gara 2 a Monza.

La prima fila, quindi, vedrà partire dalla seconda posizione un Jake Hughes da tenere d’occhio dopo il miglior tempo centrato nelle Libere, mentre la seconda fila si aprirà con due piloti che conoscono bene il Mugello come Vesti e Fittipaldi.

Il danese della Prema è riuscito a migliorarsi nel secondo tentativo chiudendo con il crono di 1’35’’548, mentre il brasiliano della HWA, in grande crescita in questa fase finale del campionato, è finalmente riuscito a brillare in qualifica pagando soltanto 13 millesimi di ritardo da Vesti.

Al fianco di Sargeant prenderà il via dalla sesta casella un Sebastian Fernandez tornato a ruggire in qualifica come ad inizio anno, mentre Theo Pourchaire, al momento terzo in classifica piloti, non è riuscito a fare meglio del settimo tempo in 1’35’’631.

Ci si attendeva qualcosa in più da David Beckmann, soprattutto se si compie il paragone con Zendeli, ma il tedesco della Trident non è stato incisivo chiudendo con l’ottavo tempo e 3 decimi di ritardo dal compagno di team, mentre Dennis Hauger ha finalmente avuto una sessione positivi conclusa con il nono tempo in 1’35’’682.

La top ten si è completata con la terza ART Grand Prix affidata a Smolyar in decima posizione, mentre il turno odierno rischia di costare caro a Piastri.

Il leader del campionato, infatti, non è riuscito a fare meglio dell’undicesimo crono in 1’35’’699 e complice le cinque posizioni di penalità che dovrà scontare in Gara 1 domani partirà dalla sedicesima casella e sarà costretto ad una rimonta furiosa per non far scappare Sargeant.