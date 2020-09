F3, Mugello, Gara 1: Vesti regola Jake Hughes

Il palcoscenico del Mugello ha offerto uno spettacolo incredibile per la prima gara del weekend della Formula 3.

Ad imporsi al termine di una lotta durissima con Jake Hughes è stato un Frederik Vesti che in questo finale di stagione è tornato ai livelli visti nella scorsa stagione della Formula Regional confermando tutto il potenziale espresso lo scorso anno.

Vesti è stato autore di una gara condotta con grande intelligenza nonostante una partenza non proprio perfetta che l’ha visto retrocedere dalla seconda alla terza posizione alle spalle proprio di Hughes.

L’inglese del team HWA Racelab ha dato filo da torcere a Lirim Zendeli nella prima metà di gara. I due si sono scambiati ripetutamente la prima posizione alla staccata della San Donato regalando al pubblico presente a casa ed in pista uno spettacolo grandioso.

Il duello tra il portacolori del team Trident e quello del team HWA ha però consentito a Vesti di restare in scia per poi piazzare l’attacco ai danni di Zendeli al giro 14 approfittando dell’improvviso crollo di performance del pilota tedesco.

Da quel momento si è aperta una nuova gara che ha visto il danese della Prema recuperare velocemente terreno nei confronti di Hughes per poi passarlo con facilità al quindicesimo giro.

I due si sono scambiati le posizioni ripetutamente, ma ad avere la meglio è stato Vesti bravissimo nello sfruttare il DRS all’ultimo giro per poi chiedere il massimo alla sua vettura e transitare sotto la bandiera a scacchi con appena 3 decimi di vantaggio su Hughes.

L’ultimo giro di Gara 1 si è rivelato decisivo anche per determinare il terzo gradino del podio. Ad imporsi è stato un Theo Pourchaire glaciale nell’approfittare della crisi di Zendeli per superarlo senza pietà alla San Donato e conquistare un terzo posto che gli consente di sperare ancora nella conquista del titolo.

Anche la quinta posizione è stata decisa all’ultimo giro di Gara 1 ed in questo caso il sorpasso effettuato da Fittipaldi ai danni di Sargeant potrebbe rivelarsi decisivo in ottica campionato.

L’americano della Prema, infatti, è stato autore di una gara altalenante. Nella prima frazione si è trovato in lotta con Pourchaire ma quando ha accusato un enorme sottosterzo (con tanto di escursioni in ghiaia ndr.) Sargeant ha dovuto alzare bandiera bianca per poi vedersi scavalcato all’ultimo giro proprio da Fittipaldi e chiudere così in sesta posizione.

Intensa anche la lotta a tre per la settima piazza che ha visto Alexander Smolyar imporsi su un Beckmann in grande difficoltà e sul compagno di team Fernandez.

La top ten si è completata con Liam Lawson autore di una buona rimonta, mentre alle spalle del pilota del vivaio Red Bull ha chiuso Oscar Piastri.

L’australiano della Prema è stato protagonista di una gara corsa con il coltello tra i denti e non si è mai tirato indietro quando si è trattato di rischiare per superare i rivali di fronte a lui.

Nel finale, però, Piastri non ha più avuto la velocità per cercare di recuperare su Lawson e si è così dovuto accontentare di chiudere fuori dalla zona punti.

Il risultato di Gara 1 rende incredibilmente aperta la lotta per il titolo. Piastri e Sargeant, infatti, sono entrambi in prima posizione con 160 punti, mentre Pourchaire domani potrebbe beffare i due Prema trovandosi ad appena 9 lunghezze di ritardo.