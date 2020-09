F3, Monza: David Schumacher brilla nelle Libere

Una Monza deserta ha accolto i piloti della Formula 3 per il penultimo round stagionale del campionato 2020 ed al termine di una sessione di libere disputata sotto uno splendido sole è stato David Schumacher ad imporsi in cima alla classifica dei tempi.

Il tedesco, passato al team Carlin a stagione in corso dopo aver abbandonato il Charouz Racing, ha sfruttato al meglio le gomme nuove e la scia per far segnare il crono di 1’38’’096.

Proprio la scia sarà l’elemento fondamentale da sfruttare in qualifica per riuscire a scattare dalle prime posizioni in griglia, ma nella sessione pomeridiana si dovrà evitare il triste spettacolo visto lo scorso anno quando quasi tutti i piloti hanno rallentato eccessivamente per sfruttare la scia dei rivali per poi finire penalizzati a tarda notte.

La seconda posizione nella classifica dei tempi vede il sempre costante David Beckmann chiudere alle spalle di Schumacher con il crono di 1’38’’334 e 238 millesimi di ritardo dal connazionale della Carlin, mentre un Jack Doohan in grande spolvero in questa fase finale della stagione ha completato la top tre con un gap di soli 56 millesimi dal pilota del team Trident.

Logan Sargeant ha iniziato il weekend di Monza con il piede giusto ed il quarto riferimento della mattina in 1’38’’517 provando con i propri compagni di team nelle battute iniziali la strategia di sfruttare la scia reciprocamente in qualifica.

Bene anche Olli Caldwell con il quinto tempo ed un ritardo dal crono firmato Schuamcher di 425 millesimi, mentre Richard Verschoor, autore di un lungo in prima variante nelle battute conclusive, ha chiuso con 1 solo millesimo di ritardo dall’inglese della Trident.

Sessione positivi per il team Carlin che è riuscito a portare tutte e tre le sue monoposto in top 10 grazie al settimo crono di Das ed non di Novalak separati soltanto da Stanke, mentre Lirim Zendeli, autore di un violento salto sul salsicciotto della prima variante ad inizio turno, ha chiuso con il decimo tempo in 1’38’’697 precedendo Vesti ed un Matteo Nannini apparso in gran forma sul tracciato di casa.