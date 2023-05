F3 | Minì trionfa a Monaco ottenendo la sua prima vittoria

Osservare un pilota vincere la sua prima gara in categoria è sempre un’emozione speciale, soprattutto se poi quella perla giunge nel tracciato più difficile dell’anno, quello dove tutti sognano di trionfare, Monte Carlo. Sulle stradine del principato oggi è stato il turno di Gabriele Minì, il quale ha ottenuto il suo primo successo in categoria concretizzando quella meravigliosa pole position ottenuta al venerdì.

Nove decimi di vantaggio sui piloti del proprio gruppo in qualifica, sei su quelli del gruppo A, per una prova di maturità che aveva lasciato ben sperare in vista della corsa. Con l’inversione della griglia per la sprint race, su un tracciato impervio in cui è complesso sorpassare anche con le vetture di Formula 3, l’italiano non è riuscito ad andare oltre l’undicesimo posto, in una gara dominata da Josep Maria Martì.

Grazie al successo nella Feature Race, Minì si è portato al secondo posto in classifica a 17 punti dal leader Gabriel Bortoleto.

Gabriele Mini, Hitech Grand Prix Photo by: Formula Motorsport Ltd

Feature Race: il primo trionfo di Minì

Ma nella Feature Race, partendo da quella pole meritatamente ottenuta al venerdì, Minì ha completato il suo capolavoro, conducendo i ventisette giri di gara senza cedere alle pressioni dei rivali. L’italiano ha così ottenuto la sua prima vittoria in categoria dopo averla solamente sfiorata nel fine settimana di apertura in Bahrain, poi sfumata per episodi a lui sfavorevoli nonostante una corsa ben gestita.

Mini, il quale ha preso il via dalla prima casella, ha comandato senza grossi patemi la gara dallo spegnimento dei semafori fino alla bandiera a scacchi, resistendo alle pressioni di Dino Beganovic, il quale sul finale si è poi riavvicinato dopo essere stato generalmente attorno al secondo e mezzo di distacco. Sebbene lo svedese abbia iniziato a ridurre il distacco dal leader, dimezzandolo negli ultimi otto giri, non è però stato in grado di trovare il giusto varco per portare l’attacco decisivo, dovendosi accontentare del secondo posto.

A dividere i due piloti sul traguardo sono stati solo quattro decimi, anche se il risultato della corsa non è mai stato a rischio per il portacolori della Hitech, bravo nel gestire senza commettere particolari errori.

Josep Maria Marti, Campos Racing Photo by: Formula Motorsport Ltd

Il duo di testa ha staccato Paul Aron e Luke Browning nella lotta per il terzo posto, con ritmo impareggiabile per i rivali che ha portato a un gap di sette secondi tra il secondo e il terzo quando mancavano cinque tornate alla fine. Per Prema si tratta così di un doppio podio importante per la classifica legata ai team, con l’estone bravo a resistere alla pressione degli avversari alle sue spalle

Quinto posto per Gabriel Bortoleto, il quale non è stato autore di un fine settimana entusiasmante tra le stradine del Principato, anche se i buoni risultati ottenuti negli appuntamenti precedenti gli permettono di mantenere la testa della classifica. Sesto posto per Franco Colapinto con la prima Trident, il quale ha ereditato la posizione anche in seguito al contatto tra Sebastian Montoya e Caio Collet nel corso del diciottesimo giro: il brasiliano è stato costretto al ritiro, mentre il colombiano ha riportato la rottura dell’ala anteriore e una penalità.

Settima posizione per Zak O’Sullivan, mentre si classifica all’ottavo posto Taylor Barnard, a punti nonostante una penalità di dieci secondi rimediata a inizio gara per aver tagliato la prima chicane guadagnando un vantaggio. A concludere la top ten Martì e Sauci, con quest’ultimo che ha perso il secondo posto nella classifica iridata a favore di Minì.

Franco Colapinto, MP Motorsport Photo by: Formula Motorsport Ltd

Sprint race: dominio di Martì con la griglia invertita

Al sabato, sfruttando la griglia invertita come da regolamento, Pepe Martì ha dominato la gara sprint, conquistando la sua seconda vittoria stagionale dopo quella nella corsa inaugurale della stagione a Sakhir.

Il pilota del Campos Racing è partito dalla pole position a griglia invertita per la gara di sabato, in occasione della prima visita della serie nel Principato dal lontano 2012, quando la serie si chiamava ancora GP3 nella sua “vecchia” configurazione. Nonostante una Safety Car, il sabato non si è vista molta azione in pista, in quella che probabilmente è stata la gara meno combattuta di inizio stagione.

Martì è scattato bene allo start, mantenendo la testa: dopo la ripartenza dovuta all’ingresso della vettura di sicurezza, lo spagnolo è riuscito a costruire un distacco convincente, avendo guadagnato tre secondi su Leonardo Fornaroli nei primi undici giri di gara, tagliando poi il traguardo con otto secondi di vantaggio sul pilota del Trident. Un vantaggio importante che dimostra lo stato di grazia dello spagnolo al sabato.

Josep Maria Marti, Leonardo Fornaroli and Gregoire Saucy Photo by: Formula Motorsport Ltd

Gregoire Saucy si è classificato terzo per ART Grand Prix, conquistando il suo terzo podio della stagione. Più indietro, il pilota Hitech Luke Browning ha superato Caio Collet e il polesitter della domenica Gabriele Mini, il quale si è fermato all'undicesimo posto davanti al rivale della Prema Dino Beganovic.

Colapinto ha recuperato una posizione e si è piazzato quarto, mentre Barnard ha aggiunto altri punti al suo palmarès da rookie con il suo miglior risultato di sempre nella F3 grazie al quinto posto finale. Bortoleto ha mantenuto il sesto posto davanti al duo Hitech formato Montoya e Browning. Collet ha guadagnato due punti per il Van Amersfoort Racing in nona posizione, mentre Aron si è aggrappato per completare la top ten.