F3 | Minì sale di categoria e debutterà con Hitech GP nel 2023

Continua a prendere forma la griglia di partenza del campionato di Formula 3 del 2023. Dopo l’annuncio di Paul Aron e Dino Beganovic, entrambi con PREMA, un altro nome di peso proveniente dalla Formula Regional European Championship by Alpine si unirà alla lista dei partenti: Gabriele Minì.

Il siciliano classe 2005 è stato infatti annunciato dal team Hitech GP e farà il suo debutto ufficiale nella categoria propedeutica la prossima stagione.

Quello tra la scuderia inglese ed il palermitano non è un rapporto nuovo. Minì, infatti, aveva già vestito i colori della Hitech GP lo scorso inverno in occasione della Formula Regional Asia e sempre con una vettura della squadra britannica aveva avuto il primo assaggio di Formula 3 lo scorso settembre durante i test di fine stagione andati in scena a Jerez.

Per Minì quello del prossimo anno sarà un passo importantissimo nella propria carriera. Dopo aver conquistato il titolo di campione in Formula 4 italiana con i colori del team PREMA, Gabriele è salito di categoria correndo per due stagioni consecutive in Formula Regional European con la ART Grand Prix.

Nel 2022 Minì ha chiuso la stagione al secondo posto in classifica, alle spalle di Dino Beganovic, ottenendo 3 vittorie di cui l’ultimo in occasione dell’appuntamento conclusivo del Mugello.

“Dopo due stagione in FRECA, la Formula 3 è il logico passo successivo per me e sono contento di annunciare che correrò con Hitech nel 2023” ha commentato Minì.

“Abbiamo già lavorato insieme lo scorso inverno in Formula Regional Asia ottenendo solidi risultati. Il team ha disputato una ottima stagione 2022 in F3 lottando per il titolo sino all’ultimo appuntamento e sono certo che continuerà ad esprimersi ad altissimi livelli”.

“Il test di Jerez è andato bene e non vedo l’ora di tornare al volante il prossimo anno”.

A dare il benvenuto a Minì è stato il team principal della Hitech GP, Oliver Oakes: “Seguo la carriera di Gabriele da tempo. Abbiamo avuto il piacere di lavorare con lui all'inizio di quest'anno nella F3 asiatica con buoni risultati, apprezzando in prima persona il suo impegno e il suo talento”.

“Ha disputato una stagione impressionante in FRECA e si è subito dimostrato all'altezza nei test post-stagionali di F3 a Jerez. Non vediamo l'ora di vederlo con Hitech nel 2023".