F3 | Maloney è il secondo nome scelto da Trident per il 2022

Dopo aver annunciato l'ingaggio di Jonny Edgard, il team Trident ha svelato oggi il nome del secondo pilota che affronterà la stagione 2022 di Formula 3: Zane Maloney.

Il pilota delle Barbados, reduce da una più che positiva stagione in Formula Regional European Championship, sarà così atteso al salto di categoria e potrà contare nella stagione di debutto sull'esperienza del team campione in carica.

Maloney, come detto, si è messo in luce nel 2021 grazie a performance di tutto livello. Con i colori del team R-ace GP il pilota classe 2003 è riuscito ad ottenere il successo in Gara 2 a Monaco resistendo senza mai commettere alcuna sbavatura alla pressione costante del compagno di team Isack Hadjar.

I due si ritroveranno in pista in questa stagione, ma non saranno più compagni di squadra dato che il francese è stato dirottato dal vivaio Red Bull in Hitech GP.

"Sono orgoglioso di poter debuttare nel FIA Formula 3 Championship con i colori di Trident Motorsport, la scuderia regina tra i team della categoria" ha dichiarato Maloney.

"Nell’ultima stagione penso di essere cresciuto come pilota, sia nella gestione dei fine settimana di gara che nell’attenzione rivolta ad ogni particolare. Insieme a Trident Motorsport voglio proseguire in questa direzione e sono certo che ci siano tutti gli ingredienti per fare bene nel FIA Formula 3 Championship. Non vedo l’ora di poter scendere in pista ed iniziare questa nuova avventura in una serie estremamente seguita e competitiva”.

“Siamo lieti di accogliere nella nostra line-up Zane Maloney" ha commentato il team principal della Trident, Giacomo Ricci.

"Il driver di Bridgetown si è distinto in occasione dei post-season test che la FIA Formula 3 ha svolto sul circuito di Valencia lo scorso novembre. Zane si è adattato molto velocemente alla monoposto della terza serie, ottenendo riscontri competitivi sia in termini di performance che nei long run. Si è subito creato un forte legame tra il pilota barbadiano e Trident Motorsport, che è fiera di essersi assicurata un pilota di buone prospettive con il quale disputare una serie impegnativa come il FIA Formula 3 Championship”.