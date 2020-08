F3, Libere, Spa-Francorchamps: Doohan si esalta con gomma nuova

Dopo una settimana di pausa i piloti della Formula 3 sono tornati in pista per affrontare lo spettacolare tracciato di Spa-Francorchamps ed aprire l’ultima serie di tre gare consecutive che concluderà la stagione 2020 della categoria.

La sessione di prove libere, andata in scena su un circuito per nulla gommato, ha visto i tempi influenzati dalle differenti scelte adottate dai vari piloti. I primi sette, infatti, hanno deciso di scendere sul tracciato con gomme nuove medie ottenendo così crono decisamente più bassi.

Ad approfittare di questa scelta è stato Jack Doohan. Il pilota del team HWA Racelab ha messo il proprio autografo in cima alla lista dei tempi con il crono di 2’05’’769 diventando anche l’unico a scendere sotto il muro dei due minuti e sei secondi.

Dennis Hauger ha sfruttato al meglio le Pirelli medie per portarsi alle spalle di Doohan e tornare così a far leggere il proprio cognome nelle posizioni di vertice come spesso accadeva lo scorso anno nella F4 italiana, ma il gap dall’australiano è stato di ben 377 millesimi.

Soltanto 68, invece, i millesimi che hanno separato Olli Caldwell dal secondo crono di giornata. Il pilota del team Trident ha fatto però capire come la scuderia italiana potrà essere senza dubbio in lotta per la conquista della pole specie con i “soliti” Beckmann e Zendeli.

David Schumacher ha deciso di sfruttare anche lui le gomme medie nuove per battezzare al meglio il debutto con il team Carlin. Il tedesco ha chiuso con il quarto crono in 2’06’’295 pagando però ben mezzo secondo dal crono firmato Doohan e precedendo di soli 32 millesimi il compagno di scuderia Das.

Sesto e settimo tempo per i due brasiliani Enzo Fittipaldi ed Igor Fraga, mentre il primo pilota in classifica a non aver sfruttato gomme nuove è stato Logan Sargeant.

Il leader del campionato ha chiuso con l’ottavo crono in 2’06’’768 ma anche in questo turno non è stato esente da piccole noie tecniche che l’hanno costretto a stare fermo ai box per qualche minuto di troppo.

Theo Pourchaire, grazie alla scia dell’americano, è riuscito a completare la sessione con il nono riferimento precedendo Lirim Zendeli, mentre Oscar Piastri non ha tentato l’assalto al giro veloce chiudendo con il quattordicesimo tempo davanti a Frederik Vesti.

I piloti della F3 torneranno in pista alle 14:05 per disputare la sessione di qualifiche che determinerà la griglia di partenza di Gara 1.