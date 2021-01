F3: Jenzer sceglie il secondo pilota, è Pierre-Louis Chovet

Dopo aver confermato Calan Williams anche per il 2021, il team Jenzer ha annunciato oggi il secondo pilota che verrà schierato in questa stagione di Formula 3 dal format totalmente rivoluzionato.

Si tratta di Pierre Louis Chovet, diciottenne francese che già la scorsa stagione aveva avuto un assaggio della serie cadetta prendendo parte ai due round di Spa-Francorchamps e di Monza con i colori del team Hitech GP.

Il 2020 di Chovet è stato però interamente concentrato sulla Formula Regional dove, con una monoposto del team Van Amersfoort Racing, ha ottenuto una vittoria, una pole, sette podi ed il quinto posto in classifica riuscendo a brillare soprattutto nella seconda metà di stagione.

“Dopo la mia breve esperienza dello scorso anno ho deciso di affrontare l’intera stagione 2021 di Formula 3 con il team Jenzer Motosport” ha dichiarato Chovet.

“Il know-how tecnico all'avanguardia e l'approccio atipico del team di Andreas Jenzer, così come la sua qualità umana e il suo focus sulla FIA F3 sono alcuni dei fattori che mi hanno convinto a far parte di questo progetto”.

“Il team partecipa in questa categoria sin dall’inizio, quando era conosciuta come GP3, ed è riuscito a far crescere un pilota come Yuki Tsunoda che quest’anno farà il suo debutto in Formula 1. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il team durante i primi test a Jerez che prenderanno il via il 25 febbraio”.

Il team principal Andreas Jenzer ha aggiunto: "Siamo davvero entusiasti di iniziare a lavorare con Pierre-Louis in pista. A giudicare da ciò che ha mostrato finora vediamo un grande potenziale e siamo certi che ci attenderà una stagione F3 emozionante”.