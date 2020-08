F3: Hitech GP appieda Fewtrell alla vigilia del weekend di Spa

Sorpresa in casa Hitech Grand Prix quando mancano ormai appena 3 appuntamenti prima della fine del campionato 2020.

Il team e il suo pilota Max Fewtrell hanno deciso di separarsi con effetto immediato, dunque il team rimane con un sedile vacante quando mancano pochi giorni all'appuntamento di Spa-Francorchamps.

Fewtrell, pilota dell'Academy Renault, ha fatto il suo esordio in FIA F3 lo scorso anno con ART Grand Prix dopo aver vinto la Formula Renault Eurocup.

Nella sua prima stagione in F3 Max ha ottenuto due podi, finendo al decimo posto nel campionato piloti. In questa stagione è poi passato al team Hitech dopo aver impressionato il team al Gran Premio di Macao.

Il miglior risultato di Fewtrell in questa stagione è stato il settimo posto ottenuto nella Sprint Race al Red Bull Ring, ma poi da quel momento non è più riuscito a portare a casa punti. Ora è arrivata la separazione dal team Hitech a pochi giorni da Spa, con la squadra che ha fatto sapere di voler annunciare il nome del sostituto di Fewtrell in un secondo momento.