F3: Hauger si unisce a Prema per la stagione 2021

Continua a delinearsi la line-up del Prema Racing in Formula 3. Il team veneto, dopo aver comunicato nelle scorse settimane la promozione di Arthur Leclerc dalla Formula Regional, ha annunciato oggi l’ingaggio di Dennis Hauger.

Il pilota norvegese è senza dubbio un talento cristallino e nel 2019 è riuscito ad imporsi nel campionato italiano di Formula 4 con i colori del Van Amersfoort Racing sconfiggendo l’alfiere della Prema Gianluca Petecof con un bottino di ben 12 vittorie.

Purtroppo il 2020 è stato avaro di soddisfazioni per Hauger. Il debutto nel FIA F3 con il team Hitech GP l’ha visto conquistare un solo podio in Gara 2 in Ungheria per poi chiudere la stagione al diciassettesimo posto in classifica con appena 14 punti.

Ad ottobre Hauger ha disputato i test di Jerez e Barcellona proprio al volante di una monoposto del Prema Racing brillando immediatamente.

Rene Rosin ha voluto dare il suo benvenuto al nuovo arrivato: “Dennis è uno dei talenti più luminosi e promettenti nel panorama delle monoposto. Conosciamo il suo potenziale avendolo avuto come rivale in Formula 4”.

“Nonostante la sua giovane età, ha ben figurato nella stagione di debutto in FIA F3 e ci ha impressionato in occasione dei test che ha disputato con noi”.

Hauger ha voluto sottolineare tutta la propria soddisfazione per aver trovato posto nella scuderia di riferimento della categoria: “Sono estremamente felice di poter correre con Prema nel 2021. Dopo aver trascorso del tempo con il team nel corso dell’autunno mi sono subito sentito a casa”.

“Il loro spirito di squadra ed il duro lavoro è un qualcosa che ho davvero apprezzato. Non vedo l’ora di tornare in Italia e poter riprendere a lavorare insieme per preparare la prossima stagione”.