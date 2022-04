F3 | Edgar si ferma causa morbo di Crohn, Rasmussen al suo posto

Jonny Edgar è costretto ad interrompere la sua partecipazione alla FIA Formula 3 Championship a causa del morbo di Crohn.

Il 18enne ha avuto un peggioramento di salute negli ultimi tempi per colpa di questa malattia che colpisce l'intestino con infiammazioni croniche.

La Trident Motorsport con grande dispiacere si è vista costretta a chiamare Oliver Rasmussen per sostituirlo a partire dal prossimo evento della serie.

"Con il team abbiamo preso la difficile decisione di non continuare la stagione 2022 di FIA F3 Championship fino a quando non starò meglio", ha detto l'inglese.

“Recentemente mi hanno diagnosticato il morbo di Crohn e attualmente non sono al livello fisico per poter competere al massimo, come richiede la serie. Spero di poter tornare al più presto in forma, ma per ora dovrò dedicarmi alle cure perché la priorità è la mia salute".

“Ringrazio Red Bull, Trident Motorsport e D Tolson & Sons per il sostegno mostratomi in questo difficile momento".

Giacomo Ricci, Team Manager di Trident, ha aggiunto: “E' con grande dispiacere che salutiamo Jonny, al quale auguriamo di rimettersi al più presto. Dall’inizio della stagione, il pilota inglese è stato debilitato da problemi fisici, contro i quali il pilota inglese ha lottato come un leone, stringendo i denti e scendendo ugualmente in pista".

"Le condizioni di salute di Edgar necessitano però l’interruzione dell’attività agonistica in modo da favorire il suo recupero. Jonny ha sempre dato il massimo per la squadra, proviene da una famiglia fantastica ed è un ragazzo splendido".

"Il pilota che sostituirà Edgar è Oliver Rasmussen, un ragazzo esperto e veloce, che siamo orgogliosi di accogliere nella famiglia di Trident Motorsport. Sono certo che il pilota danese si inserirà velocemente nei ritmi della squadra trovando subito la chimica giusta, anche grazie alle quattro giornate di test in programma a Jerez e Barcellona che precederanno l’appuntamento di Imola. Metteremo il massimo impegno per aiutare Oliver, che siamo certi fornirà un buon apporto alla nostra squadra”.

Rasmussen si mostra pronto per la sfida: “Sono molto contento di affrontare le prossime tappe del FIA Formula 3 Championship con i colori di Trident Motorsport. Entrare nel line-up della squadra che ha vinto lo scorso campionato è un’occasione che capita solo una volta nella carriera di un pilota e voglio giocarmela al meglio".

"Voglio ringraziare Trident Motorsport per l’opportunità che mi ha concesso. Darò il cento per cento in pista per ripagare la fiducia del team nei miei confronti e non vedo l’ora di poter scendere in pista e vestire i colori della squadra italiana”.