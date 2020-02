FIA F3: Devlin DeFrancesco correrà con Trident anche nel 2020

Il ventenne pilota di Toronto per la seconda stagione consecutiva sarà protagonista con i colori del Team Trident nel FIA Formula 3 Championship. Dopo un’annata nella quale il driver canadese si è reso protagonista di una solida crescita, DeFrancesco ha tutte le carte in regola per entrare nel ristretto gruppo dei protagonisti della categoria.

La partnership tra la giovane promessa canadese Devlin DeFrancesco e il Team Trident si rinnova e proseguirà anche nel 2020. Il driver originario della Regione dell’Ontario per la seconda stagione consecutiva vestirà i colori della scuderia milanese nel FIA Formula 3 Championship, categoria nella quale il pilota di Toronto ha mostrato una solida crescita nel 2019 ed è ora atteso tra i grandi protagonisti di un torneo iper-competitivo che rappresenta uno snodo cruciale nella carriera di un pilota verso la Formula 1.

DeFrancesco ha instaurato un’ottima intesa con lo staff tecnico del Team Trident, un fattore molto importante in vista di una stagione molto impegnativa, nella quale servirà la perfezione e ogni piccolo particolare potrà essere decisivo. DeFrancesco con i colori del Team Trident si è messo in mostra anche nei post-season test disputati dalla terza categoria dal 20 al 22 ottobre sul tracciato iberico del Cheste alle porte di Valencia.

Il pilota nordamericano vanta un’ottima esperienza nel Motorsport. Il diciannovenne nordamericano ha colto tre vittorie nella Formula 4 Britannica nel 2016 e un successo l’anno dopo nell’Euroformula Open, conclusa con la terza posizione nella graduatoria di campionato. Nel 2018 DeFrancesco è sceso in pista nella terza serie europea e nella GP3 Series, mentre l’anno scorso ha debuttato con i colori del Team Trident nel FIA Formula 3 Championship, che lo vedrà nuovamente protagonista nella stagione che aprirà i battenti i prossimi 21 e 22 marzo sul tracciato di Sakhir in Bahrain, sul quale la categoria sarà di scena per la prima volta.

Devlin DeFrancesco, pilota del Team Trident FIA Formula 3 Championship 2020: “Sono molto soddisfatto di poter compiere un altro passo importante della mia carriera nel Motorsport con il Team Trident e con il suo fantastico staff tecnico, a cominciare dal Team Principal Maurizio Salvadori, al mio ingegnere Andrea Tesi Mancini, con il quale ho stabilito un legame molto stretto, con il Team Manager Giacomo Ricci e con il primo meccanico della mia monoposto Rocco Berardi, davvero incredibile. Non vedo l’ora di tuffarmi nella nuova stagione. Abbiamo tratto delle ottime indicazioni dai post-season test di Valencia. Sono molto fiducioso che riusciremo a trarne profitto e ottenere risultati rimarchevoli nella stagione 2020”.

Maurizio Salvadori Team Owner: “Sono molto soddisfatto per il rinnovo dell’accordo con Devlin DeFrancesco, che disputerà con i colori del Team Trident anche la stagione 2020 del FIA F.3 Championship. Lo scorso anno il rendimento di Devlin è stato contrassegnato da una costante crescita e sono molto ottimista per quel che concerne il nuovo campionato. Sono convinto che il pilota canadese potrà concretizzare l’esperienza accumulata nel 2019 in risultati di primo livello, che sono certamente alla sua portata”.